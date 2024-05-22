سالم عبد الرحمن يرتقي لوصافة «الشارقة ماسترز للشطرنج»

المصدر: الشارقة - عدنان الغربي

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استعاد سالم عبد الرحمن، لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج حظوظه في المنافسة على لقب النسخة السابعة من بطولة الشارقة ماسترز التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بعدما نجح في الفوز على التشيكي أنجوين تاي في الجولة الثامنة وقبل الأخيرة، ليرفع رصيده إلى 5.5 نقاط، ويرتقي للوصافة، قبل أن يخوض الجولة الأخيرة التي ستحدد البطل.

وبنهاية الجولة الثامنة، تصدر الإيراني دانيشفار براديا والأمريكي سام شاكلاند والروسي مورزين فولودار صدارة الترتيب العام بـ6 نقاط لكل منهم، وحل 7 لاعبين في المركز الثاني يتقدمهم سالم عبد الرحمن، وجاء 8 لاعبين في المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

افتتح الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى مجريات الجولة الثامنة من بطولة الشارقة ماسترز الدولية السابعة للشطرنج، التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتختتم منافساتها اليوم.

وشهدت الجولة الثامنة حضور ومتابعة الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للشطرنج رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وتريم مطر رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج وفيصل النابودة مدير إدارة التسويق بجمعية الشارقة التعاونية وعمران عبدالله النعيمي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي وعلي عباس رئيس الاتحاد السوري للشطرنج وفوزي بو رجعة رئيس الاتحاد الليبي للشطرنج ورواد الحمود الأمين العام للاتحاد اللبناني للشطرنج وخلود الزرعوني عضو اتحاد الإمارات للشطرنج.

من جهته أكد ماجد الجنيد الرئيس التنفيذي لتعاونية الشارقة أن بطولة الشارقة ماسترز في تطور مستمر، مشيداً بدورها في تطوير مستويات لاعبينا وتحسين تصنيفهم الدولي، وتوجّه بالشكر إلى اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، وأضاف: يسرنا في تعاونية الشارقة أن نكون أحد الشركاء والمساهمين في إنجاح حدث عالمي بحجم الشارقة ماسترز.

نتائج

ومن أبرز نتائج الجولة الثامنة، تعادل الإيراني دانيشفار براديا مع الأمريكي سام شاكلاند، وعلى الطاولة الثانية تعادل المصنف الأول الهندي آرجون ايريجايسي حامل لقب النسخة الماضية مع الصربي أليكسي سارانا، وعلى الطاولة الثالثة، تعادل الإيراني أمين طبطبائي، حامل لقب الماسترز بنسختها الرابعة، والأذربيجاني آيدن سليمانلي، وعلى الطاولة الرابعة، تلقى الهندي أرافيندا تشيثامبارام خسارته الثانية من الروسي مورزين فولودار، وعلى الطاولة الخامسة، فاز بطل العالم للشباب الإيراني بارهام مقصودلو حامل لقب الماسترز بنسختها الثانية بطل العالم للشباب على الأذربيجاني محمد مرادلي، وعلى الطاولة السادسة، تعادل الهندي بورانك أبهاميو مع نظيره الصيني يو يانجي.

وفي بطولة التحدي للمصنفين تحت 2500 نقطة، تقاسمت الهندية ديفيا ديشموخ، والروسية ليا جاريفولينا الصدارة بعد الجولة الثامنة، برصيد 6.5 نقاط، فيما يتساوى 3 لاعبين على المركز الثاني برصيد 6 نقاط وهم: المولدوفي جيجور لاشكين، والإيراني موفاهد سينا، والروسي فلاديمير بورماكين، ويحل 11 لاعباً بالمركز الثالث برصيد 5 نقاط يتقدمهم الباراجوياني ديلجادو راميريز.

وفي بطولة الواعدين، الثنائي الأذري علي زادة أكشين و الهندي سافين سافرالله خان الترتيب العام بـ7 نقاط، وجاء في المركز الثاني الأذري يونس محمد زاده والهندي جايا راج بـ6.5 نقاط، و حل 5 لاعبين بالمركز الثالث برصيد 6 نقاط يتقدمهم الفلبيني سانتياغو جيرمان.

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