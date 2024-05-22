"الإمارات للدراجات" يتصدر المرحلة 16 في سباق " جيرو دا إيطاليا"

المصدر: وام

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حقق تادي بوجاتشار قائد فريق الإمارات للدراجات الهوائية، أمس، فوزه الخامس في أول مشاركة له في سباق "جيرو دا إيطاليا" حيث توج بلقب المرحلة الـ16 الممتدة من لاس إلى سانتا كريستينا فالجاردينا، والتي تم اختصار مسافتها إلى 118,7 كيلومتر نظراً لسوء الأحوال الجوية.

وتقدم بوجاتشار في الوصول إلى القمة على جوليو بيليزاري (فريق مجموعة VF- باردياني) بفارق 16 ثانية، وتلاهما دانييل مارتينيز (فريق بورا هانسجروهي).

وكان جوليو بيليزاري الدراج الوحيد الذي تمكن من الصمود من المجموعة المتقدمة المكونة من 4 دراجين والتي تضمنت جوليان ألافيليب (سودال كويكستيب) وكريستيان سكاروني (أستانا) وإوين كوستيو (أركيا- B&B).

وعلى بعد 400 متر من خط النهاية، لم يتمكن بيليزاري من مواكبة سرعة الدراج السلوفيني الذي استطاع الفوز بمرحلة أخرى.

يذكر أن دانييل مارتينيز يحتل المركز الثاني في التصنيف العام بفارق 7 دقائق و18 ثانية عن بوجاتشار، وجيرانت توماس (إينوس غريناديرز) في المركز الثالث بفارق 7 دقائق و40 ثانية.

وقال بوجاتشار :" إن السباق بدأ بشكل غير واضح وعند بدء السباق تقدمنا على المجموعة المنطلقة، واستمر فريق موفيستار في الملاحقة وأبقى المجموعة المنطلقة قريبة ثم انطلقوا بسرعة فائقة في الطريق الصاعد الثاني الأخير وفي آخر 2 كيلومتر سيطرنا على الصدارة حتى النهاية".

جدير بالذكر أن دراجي فريق الإمارات سيواجهون في المرحلة 17 (الممتدة من سيلفا دي فال جاردينا إلى باسو بروكون لمسافة 159 كم) الجبال مرة أخرى مع طريق صاعد من الفئة الثالثة، وطريقين صاعدين من الفئة الثانية، وطريقين صاعدين من الفئة الأولى (بما في ذلك خط النهاية على القمة).

وجاءت نتائج المرحلة 16 كالتالي:



1. تادي بوجاتشار (فريق الإمارات) ساعتان و49 دقيقة 37 ثانية.

2. جوليو بيليزاري (فريق مجموعة VF- باردياني) +16" ثانية.

3. دانييل مارتينيز (فريق بورا هانسجروهي) +16" نفس التوقيت.



وأما التصنيف العام بعد المرحلة 16كالتالي:



1. تادي بوجاتشار (فريق الإمارات) 59 ساعة و دقيقة و9 ثواني.

2. دانييل مارتينيز (فريق بورا هانسجروهي) +7:18 دقيقة.

3. جيرانت توماس (إينوس غرينادير) + 7:40 دقيقة.

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