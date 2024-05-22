أصداء «القفال 33» تتخطى الحدود

المصدر: دبي - البيان

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تابع الجميع النجاح الباهر الذي تحقق في النسخة الثالثة والثلاثين من سباق القفال السنوي للمسافات الطويلة المخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، والذي أقيم السبت الماضي برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي.

وحظي السباق الكبير، والذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وانطلق بالقرب من جزيرة صير بونعير مروراً بجزيرة القمر في عمق مياه الخليج العربي، وصولاً إلى خط النهاية في شواطئ جميرا، بتغطية إعلامية مميزة من وسائل إعلام عالمية نشرت لاحقاً عدداً من الصور بعدسة الزملاء المصورين من وكالات الأنباء كالوكالة الأوروبية -إيبا- ووكالة زوما والوكالة الألمانية، فيما بثت وكالة الصحافة الفرنسية فيديو مدته (دقيقة واحدة) عن مراحل السباق.

ورافق مراحل النسخة الثالثة والثلاثين وفد إعلامي ضم في معيته المصورين كريم صاحب ومارتن ديكوبيل حيث تباريا معاً في وضع لمساتهما بالعدسة المميزة مع ارتفاع أشرعة السفن البيضاء على صفحة مياه الخليج الزرقاء على امتداد رحلة السفن التي قطعت مسافة تزيد على 40 ميلاً بحرياً.

وأظهرت الصور الملتقطة جمال الواجهة البحرية لإمارة دبي وسحر آفق دبي الخلاب مسجلة لحظات جميلة امتزجت فيها روعة الماضي الجميل بالحاضر الزاهي.

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