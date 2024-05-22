صدارة يابانية لبطولة العالم للجودو في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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تصدر لاعبو ولاعبات اليابان الترتيب العام لبطولة العالم للجودو – أبوظبي 2024، والتي تتواصل في «مبادلة أرينا» حتى بعد غد الجمعة بمشاركة قياسية تاريخية، بعدما رفع نجوم «الساموراي» رصيدهم إلى 5 ميداليات، بميدالية ذهبية واحدة، وميداليتين فضيتين وميداليتين برونزيتين. وارتفعت حصيلة نجوم اليابان في الجولة الثانية تحديداً، بعدما حققوا خلالها أربع ميداليات ملونة، إلى جانب الميدالية البرونزية التي حصدوها في الجولة الأولى.

وفي نهائي خالص، تفوق الياباني ريوما تاناكا على مواطنه تاكيشي تاكيوكا، فحصلا على الميدالية الذهبية والفضية على التوالي في وزن تحت 66 كجم، فيما ذهبت الميدالية البرونزية لكل من الفنلندي لوكاس ساها، والجورجي فازها مارجفيلاشيفيلي. وتوج هدايت حيدروف من أذربيجان بالميدالية الذهبية لوزن تحت 73 كجم للرجال، ونال الميدالية الفضية الياباني تاتسوكي إشيهارا، فيما ذهبت الميدالية البرونزية للمنغولي أنخازايا لافارجال والسويسري نيلس ستمب. وحققت الكورية ميمي هوه الميدالية الذهبية لوزن تحت 57 كجم للسيدات، ونالت الميدالية الفضية الكندية كريستا ديجوتشي، فيما ذهبت البرونزية لليابانية مومو تاماوكي والكندية جيسيكا كليمايت.

وتتواصل منافسات البطولة اليوم، بإقامة منافسات الرجال لوزن تحت 90 كلج، والسيدات لوزن تحت 70 و78 كجم.

ويخوض أرام جريجوريان لاعب منتخبنا الوطني منافسات وزن تحت 90 كجم، وهو الطامح لتحقيق نتيجة تساعده على الحصول على بطاقة التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيف المقبل في باريس 2024، إذ نجح 5 لاعبين من منتخبنا من حجز مقاعدهم خلال الفترة السابقة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، وهم: نارمند بيان «وزن تحت 66 كجم»، وطلال شفيلي، «وزن تحت 81 كجم»، وظافر آرام «وزن تحت 100 كجم»، وعمر معروف «وزن فوق 100 كجم»، واللاعبة بشيرات خرودي «وزن تحت 52 كجم».

منافسات

أشاد النجوم المشاركون بأجواء الحدث في أبوظبي، وعبروا عن إعجابهم بالتنظيم وقوة النزالات، وقالت الإيطالية أوديتي جيوفريدا الفائزة بالميدالية الذهبية لوزن تحت 52 كجم: الأمر مختلف، ربما يعني هذا التتويج أكثر من الفوز بالميداليات الأولمبية بالنسبة لي، فهو يعني الكثير، ففي عام 2011، كانت جدتي مريضة وتحتضر، وقمت بزيارتها لأخبرها أنه تم اختياري للمشاركة في البطولة الأوروبية للناشئين، فقالت لي جدتي أنت ستكونين بطلة العالم! وقد فعلت ذلك أخيراً وأنا لست في كامل جاهزيتي البدنية، أنا عاجزة عن وصف شعوري.

أما هدايت حيدروف من أذربيجان، الفائز بالميدالية الذهبية لوزن تحت 73 كجم، فوصف الأمر بأنه حلم أصبح حقيقة، وقال: إن تصبح بطل العالم أمر أشبه بالحلم، بذلت جهداً كبيراً وجاء اليوم لحصد ثمار مسيرتي هنا.

واعتبرت البرتغالية كاترينا كوستا، التي حلت بالمركز الثامن في وزن تحت 48 كجم، أن أبوظبي هي الوجهة المفضلة لها، وقالت: أشارك دائماً في البطولات التي تقام هنا، وهذه المرة السادسة التي أتواجد ضمن المراكز الثمانية الأولى في البطولات الدولية التي تقام هنا في أبوظبي، دائماً ما تمنحني أبوظبي الحافز والأجواء المثالية لتقديم أفضل مستوياتي.

جوائز

يتقاسم الجوائز المالية للميداليات البالغة بالمجمل مليون يورو «نحو أربعة ملايين درهم»، كل من اللاعبين الفائزين بالمراكز الأولى والمدربين، بحيث يحصل أصحاب الميداليات الذهبية في منافسات الفردي على مبلغ 20.800 ألف يورو للاعب و5.200 يورو للمدرب، والميدالية الفضية 12 ألف يورو للاعب و3 آلاف يورو للمدرب، والميدالية البرونزية 6.400 يورو للاعب و1600 يورو للمدرب.

أما على صعيد بطولة الفرق، فسينال الفريق الفائز بالميدالية الذهبية على مبلغ 72 ألف يورو للاعبين، و18 ألف يورو للمدرب، والميدالية الفضية 48 ألف يورو للاعبين و12 ألف يورو للمدرب، والميدالية البرونزية 20 ألف يورو للاعبين و5 آلاف يورو للمدرب.

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