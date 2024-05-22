محمد الشرقي يطلع على نتائج بطولة «الإمارات ستورم جيمز»

المصدر: الفجيرة - وام

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التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية.

واطلع سموه خلال اللقاء على نتائج بطولة الإمارات ستورم جيمز تحدي الفجيرة للياقة البدنية 2024 التي نظمت برعايته خلال شهر يناير الماضي بالإمارة.

وأكد سمو ولي عهد الفجيرة، دور المنافسات الرياضية في تعزيز المكانة العالمية الرائدة للإمارة في الأوساط الرياضية الدولية في مختلف الألعاب، مشيراً إلى الاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للرياضة عامة واللياقة البدنية خاصة، بهدف تجسيد رؤية الإمارات في ريادة هذا المجال عالمياً.

وأثنى سموه على جهود اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية واللجنة المنظمة في تحقيق أهداف البطولة، والإسهام في تطوير النشاط الرياضي على مستوى الدولة.

وأعرب الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي عن شكره وتقديره لسمو ولي عهد الفجيرة لحرصه على رعاية البطولة ومتابعة نتائجها، مؤكداً حرص الاتحاد على مواصلة الجهود للارتقاء برياضة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي.

وشهدت البطولة مشاركة واسعة من لاعبي اللياقة البدنية من حول العالم، والذين تنافسوا في مختلف الفئات العمرية والأوزان.

حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

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