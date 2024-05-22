«التقاط الأوتاد» يكرم «أبطال الإمارات» ويستعد لـ«دولية روسيا»

المصدر: أبوظبي - البيان

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يستعد منتخب التقاط الأوتاد للمشاركة في بطولة روسيا الدولية المقررة من 12 إلى 14 يوليو المقبل بمعسكر إعداد في أبوظبي قبل أسبوعين من البطولة. من جانب آخر، اختتم قسم التقاط الأوتاد في اتحاد الإمارات للفروسية والسباق الموسم الحالي بتكريم الفائزين في بطولة الإمارات التي أقيمت في أكاديمية بوذيب للفروسية بمشاركة 9 فرق، والتي اشتملت على منافسات الرمح والسيف، والمعلقات والتتابع.

وأسفرت النتائج عن فوز الفارس عبدالله محمد الشامسي بالمركز الأول في الفردي برصيد 136 نقطة، وجاء ثانياً الفارس أشرف محمد عثمان بالتمايز محرزاً 134 نقطة، وثالثاً الفارس سيف مبارك الحارثي بالتمايز محققاً 134 نقطة. وتصدر فريق بوذيب منافسات الفرق برصيد 476 نقطة، وجاء ثانياً فريق الشهامة محرزاً 460.50 نقطة، وثالثاً فريق سلطان برصيد 458.50 نقطة.

وشهد المنافسات وقام بتكريم الفائزين عبدالله النقبي مدير إدارة الخدمات المساندة في اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وراشد المزروعي رئيس قسم التقاط الأوتاد، ومحمد حاتم الجنيبي مدير الفعاليات بأكاديمية بوذيب.

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