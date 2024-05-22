سباق دلما للمحامل الشراعية 60 قدماً ينطلق بعد غدٍ

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت اللجنة المنظمة لسباق مهرجان دلما التاريخي السابع للمحامل الشراعية 60 قدماً، تحديد موعد انطلاق السباق بعد غدٍ. ويقام المهرجان برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وبتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية وهيئة أبوظبي للتراث.

وبدأت المحامل الشراعية في التوجه نحو جزيرة دلما استعداداً لانطلاق السباق، حيث كان في استقبالها اللجان المنظمة في الجزيرة، من أجل الاطلاع تجهيز كافة الترتيبات في جزيرة دلما، والإشراف على الإجراءات المسبقة قبل انطلاق السباق.

ويعد سباق دلما للمحامل الشراعية هو السباق الوحيد الذي ينطلق من جزيرة دلما التاريخية، ويمر بعدد من الجزر المختلفة، حيث الانطلاقة من جزيرة دلما في البداية ثم صير بني ياس، وبعدها جزيرة غشة، ويعقبها المرور بجزيرة أم الكركم، ثم الفطاير، والبزم، ثم الفيي، ومروح، ثم جزيرة جنانه قبل الرسو على شاطئ مدينة المغيرة، وتبلغ قيمة جوائزه المالية 30 مليون درهم.

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