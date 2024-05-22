دبي تطلق أول برنامج واقعي لاكتشاف مواهب الكريكت

المصدر: دبي - البيان

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تستضيف دبي أول برنامج تلفزيوني واقعي لاكتشاف المواهب الرياضية في رياضة الكريكت، الذي تنظمه مؤسسة (واي إس سي إي) التي يملكها أسطورة الكريكت يوفراج سينغ، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ومؤسسة إس إس إف، ويتم فيه استعراض مهارات المواهب الرياضية الشابة من منطقة الشرق الأوسط واختيار الأفضل من بينهم لضمهم إلى أقوى فرق الكريكت.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي وتحدث خلاله أسطورة الكريكت الهندي يوفراج سينغ سفير كأس العالم للكريكت، وخالد العور مدير إدارة الاتصال والتسويق في مجلس دبي الرياضي، بحضور مدرب فريق الإمارات للكريكت لالشاند سيتارام راجبوت، ونجم الكريكت الجنوب أفريقي عمران طاهر، والممثل الهندي الشهير رانفيجاي سينغ – ونجم الكريكت الباكستاني صبحان أحمد – وديفيد وايت رئيس دوري الكريكت (دي بي ورلد آي إل تي 20) ونجم الكريكت النيوزلندي السابق.

وحرص سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي على اللقاء مع يوفراغ سينغ واللجنة المنظمة للمبادرة، حيث ثمن جهودهم وأكد الحرص على توفير كل سبل النجاح لهذا البرنامج الذي ينسجم مع سياسة مجلس دبي الرياضي في استقطاب وتطوير المواهب الرياضية وكذلك مع تنامي شعبية وأعداد ممارسي رياضة الكريكت في الدولة.

ملتقى المواهب

وقال خالد العور: «نعتز بأن تكون دبي ملتقى للمواهب في مختلف الرياضات حيث أطلقت الحكومة الرشيدة سياسة استقطاب المواهب في جميع مجالات الحياة ومن بينها المجالات الرياضية التي أسهم مجلس دبي الرياضي في تحقيق أهداف هذه السياسة، فخورون بأن نشهد المزيد من المبادرات والبرامج التي تستقطب المواهب في مختلف الرياضات ومن بينها الكريكت».

وأضاف خالد العور: «دبي أصبحت مركزاً إقليمياً عالمياً في رياضة الكريكت، فإلى جانب وجود مقر المجلس الدولي للكريت والاتحاد الآسيوي للكريكت في دبي، هناك أيضاً مباريات دولية تقام في دبي وتزداد شعبية هذه الرياضة وعدد ممارسيها، ونحن سعداء أن نكون طرفاً داعماً لهذه المبادرة التي تهدف إلى استقطاب المواهب في رياضة الكريكت وتقديم جيل جديد من النجوم الموهوبين الذين يسهمون في تطوير اللعبة ورفد منتخباتهم بالأداء المميز والتنافس على البطولات الإقليمية والعالمية».

تعاون

أعرب يوفراج سينغ عن سعادته بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ومؤسسة «اس اس إف» لإطلاق هذه المبادرة الرائدة، مؤكداً على إمكاناتها الكبيرة على تطوير لعبة الكريكت. ووصفها بأنها إنجاز مهم جداً لرياضة الكريكت، حيث ستسهم في إنشاء جيل جديد من المحترفين الأكفاء الذين يقودون الفرق والمنتخبات في المنافسات الدولية ويجعلونها أكثر إثارة وتشويقاً. وقال يوفراج سينغ: «إن هذا البرنامج إطلاق هذا البرنامج من دبي يكسبه قيمة أكبر وسيكون أكثر تميزاً، فدبي هي مدينة الجمال والابتكار والمواهب، وهي أيضاً موطني الثاني، حيث أقضي فيها إجازاتي، ولا أكاد أغادرها حتى أشتاق لها مرة أخرى».

كما أعجب المدرب لالشاند راجبوت بنفس القدر، معرباً عن تطلعاته العالية لإدراج بعض المشاركين في فريق الإمارات الوطني المستقبلي، وقال: يتيح «مخيم مع البطل» للشباب الموهوبين فرصة للتنافس والتدريب مع أساطير الكريكت مثل محمد أظهر الدين، وهربهاجان سينغ، وعمران طاهر، وسيتم اختيار خمسة مشاركين من هذا الحدث للانضمام إلى الموسم المقبل من الدوري العالمي للكريكت (دي بي ورلد آي إل تي 20).

فعاليات

وقال سيف محمد رئيس شركة «إس إس إف»: سيتم تكثيف فعاليات البرنامج عبر رحلة أسبوعية آسرة تضم ست حلقات مثيرة، سيتم بثها قريباً على أبرز القنوات التلفزيونية في منطقة الشرق الأوسط ودول أخرى تعشق الكريكت، وسيسهم برنامج الواقع الذي أطلقنا عليه اسم (مخيم مع البطل) بإشعال شغف بهذه الرياضة وإلهام جيل جديد من أبطال الكريكت، وستتاح لهذه المواهب الشابة فرصة المشاركة مع نجوم الكريكت الدوليين البارزين.

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