تعاون بين اتحاد الإمارات للدراجات ونادي الحمرية

المصدر: متابعة - البيان

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بحث منصور بوعصيبة، رئيس اتحاد الإمارات للدراجات تعزيز التعاون مع نادي الحمرية، جاء ذلك خلال زيارة لوفد اتحاد الإمارات للدراجات للنادي التقى فيها حميد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية الذي شكر رئيس اتحاد الإمارات للدراجات على زيارته نادي الحمرية، والاجتماع مع مجلس إدارة النادي، بالإضافة لمشرفي ومدربي النادي من أجل تعزيز التعاون. تأتي زيارة اتحاد الإمارات للدراجات لتطوير النشاط، وصناعة أبطال يرفعون علم الدولة في المحافل العالمية.

حضر الزيارة، ياسر الدوخي والأمين العام لاتحاد الإمارات للدراجات.

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