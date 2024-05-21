براديا وشاكلاند يتصدران «الشارقة ماسترز للشطرنج»

المصدر: الشارقة - عدنان الغربي

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تقاسم الإيراني دانيشفار براديا الصدارة مع الأمريكي سام شاكلاند برصيد 5.5 نقاط لكل منهما بعد نهاية الجولة السابعة من بطولة الشارقة ماسترز الدولية للشطرنج، وحل 6 لاعبين في المركز الثاني، هم الهندي أرافيندا تشيثامبارام والإيراني أمين طبطبائي والصربي أليكسي سارانا والروسي مورزين فولودار والهندي آرجون ايريغايسي والأذربيجاني آيدن سليمانلي، وجاء 12 لاعباً في المركز الثالث يتقدمهم لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج سالم عبدالرحمن برصيد 4.5 نقاط.

ونجح دانيشفار براديا المصنف (2581) في الارتقاء إلى الصدارة بعدما أطاح بالمتصدر السابق الأستاذ الدولي الكبير الهندي أرافيندا تشيثامبارام المصنف دولياً (2670) وألحق به الخسارة الأولى في البطولة، كما فاز الأمريكي سام شاكلاند على مواطنه هانس نيمان.

وافتتحت نجلاء الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، أول من أمس، الجولة السابعة من البطولة التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتختتم منافستها غداً بمشاركة 298 لاعباً ولاعبة من 60 دولة.

وشهدت الجولة السابعة حضور ومتابعة تريم مطر رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، وعمران عبدالله النعيمي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي، والمهندس طلال أحمد الزعابي، ووهيب جعفر الزرعوني الأمين العام للنادي، وسلطان علي الطاهر رئيس الجهاز الفني في اتحاد الإمارات للشطرنج، وعبدالله مراد المازمي مدير البطولة، ورجائي السوسي المدير التنفيذي للنادي.

إشادة

وعبّرت نجلاء الشامسي عن سعادتها بالتواجد في النسخة السابعة من بطولة الشارقة ماسترز الدولية للشطرنج، مشيدة بالتنظيم الاحترافي للمنافسات، والحضور المميز للأساتذة الكبار من مختلف دول العالم، وأثنت الشامسي على النقلة النوعية التي يشهدها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على صعيد تنظيم البطولات الدولية والمنافسات العالمية برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، كما ثمّنت الشامسي الجهد الكبير المبذول من قبل إدارة النادي في نشر لعبة الأذكياء وتوسيع قاعدة ممارسيها في أغلب مدن وضواحي إمارة الشارقة.

ومن أبرز النتائج التي سجلتها الجولة السابعة، تعادل سالم عبدالرحمن مع الصيني يو يانجي المصنف الثالث في البطولة، وتعادل الإيراني أمين طبطبائي مع منافسه الصربي أليكسي سارانا، وخيم التعادل أيضاً على نتيجة بطل العالم للشباب الإيراني بارهام مقصودلو حامل لقب الماسترز بنسختها الثانية والمصنف الأول الهندي آرجون ايريغايسي والفائز بلقب النسخة الماضية، وخسر بطل العالم للشباب الأوزبكي جواهر سينداروف أمام آيدن سليمانلي من أذربيجان.

وفي بطولة التحدي، تصدرت الهندية ديفيا ديشموخ (19 عاماً) الترتيب العام برصيد 6 نقاط، فيما تساوى 4 لاعبين في المركز الثاني برصيد 5.5 نقاط، وهم المولدافي جيغور لاشكين والروسية ليا جاريفولينا والروسي فلاديمير بورماكين والهندي نيتيش بيلوركار، ويحل 10 لاعبين بالمركز الثالث برصيد 5 نقاط يتقدمهم ديلغادو راميريز من البارغواي.

ومن أبرز نتائج الجولة السابعة في بطولة التحدي، تعادل المولدافي جيغور لاشكين مع الهندي نيتيش بولوركار، فيما تمكنت ديفيا ديشموخ من تحقيق انتصار مهم على مواطنها فياني أنتونيو، وعلى الطاولة الثالثة تعادلت الروسية ليا جاريفولينا مع الهندي أنتونيو فياني، وعلى الطاولة الرابعة تعادل ديلغادو راميريز من البارغواي مع الهندي جارج أراديا.

وفي بطولة الواعدين، تساوى 5 لاعبين في المركز الأول برصيد 6 نقاط وهم الأذري محمد زادة يونس ومواطنه علي زادة أكشين والهندي جايا راج والهندي سافين سافرالله خان والفلبيني سانتياغو جيرمان، وجاء في المركز الثاني الأذري كانان اسباتوف بـ5.5 نقاط وحل 11 لاعباً بالمركز الثالث برصيد 5 نقاط يتقدمهم المصري رامز سمير.

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