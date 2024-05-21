رئيس الاتحاد الدولي للسيارات محمد بن سليم يجري محادثات مع كبار المسؤولين الحكوميين في عمان

المصدر: البيان

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خلال زيارته لسلطنة عمان هذا الأسبوع، عقد رئيس الاتحاد الدولي للسيارات محمد بن سليم سلسلة من المحادثات مع كبار المسؤولين الحكوميين. حيث تولّت الجمعية العمانيّة للسيارات استضافة بن سليم، وهي جمعية تمّ تأسيسها عام 1979، وتضم أكثر من 10500 عضواً.



التقى الرئيس بن سليم مع وزير الثقافة والرياضة والشباب، صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد، ومع معالي نصر حمود الكندي، أمين عام شؤون البلاط السلطاني، ومع معالي خلفان بن سعيد الشويلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني. وخلال زيارته للسلطنة، زار بن سليم دار الأوبرا السلطاني، كما لبى دعوة الشيخ خالد بن محمد الزبير، رئيس اللجنة الأولمبية العمانيّة.



وقد تمت مناقشة بعض المواضيع الرئيسية خلال زيارة الرئيس، منها النمو المتسارع لرياضات السيارات والجهود المبذولة لاستقطاب المبادرات المعنية بالنقل المستدام إلى البلاد.



هذا العام، ستستضيف الجمعية العمانيّة للسيارات بطولة الفورمولا 4 للرياضات الإلكترونية Iracing من تنظيم الاتحاد الدولي للسيارات، والتي ستضم كأس الأمم للكارتينج لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن الجدير بالذكر أن شعبية سباقات الانجراف وسباقات السيارات بالتحكم عن بعد تشهدا تزايداً ملحوظاً في الآونة الأخيرة. استفادت السلطنة من التمويل في إطار برنامج منح أقامه الاتحاد الدولي للسيارات في السنوات الأخيرة، وقد ضمّ ذلك تدريباً على السلامة فيما يتعلق بسباقات الرالي الوطنيّة وسباقات "باخا".



على صعيد قطاع التنقل، تشارك الاتحاد الدولي للسيارات والجمعية العمانيّة للسيارات في استضافة ندوة بيئيّة حضرها أكثر من 30 مشاركاً من 14 نادياً إقليمياً للرياضة والتنقل. أتاح هذا الحدث فرصة فريدة للاتحاد الدولي للسيارات وأعضائه لتبادل المعرفة والخبرات حول التحديّات البيئيّة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ركزت العروض التقديميّة والمناقشات على الاستراتيجيّة البيئيّة التي يعتمدها الاتحاد الدولي للسيارات والأدوات المتاحة لدعم الأندية في تنظيم فعاليات أكثر استدامة.



كذلك شارك ممثلون عن نادي الاتحاد الدولي للسيارات في جلسة تثقيفيّة تهدف إلى فهم الأسس العلميّة المرتبطة بالتغيّر المناخي ليتمكنوا من المساهمة في إيجاد حلول للقضايا المناخية.



وجدّد بن سليم تأكيده على دعم الاتحاد الدولي للسيارات لمشاريع عُمان التنمويّة في هذه المجالات قائلاً: "سررت بمعرفة المزيد عن تطور رياضة السيارات في عمان خلال هذه الاجتماعات. لا شك بأن الحكومة تدعم خطط التنمية التأسيسية لضمان ازدهار رياضة السيارات في السنوات القادمة ".



وأضاف بن سليم: "أهنئ الجمعية العمانيّة للسيارات على الجهود المبذولة في مجالي الرياضة والتنقل تحت إشراف العميد المتقاعد سالم بن علي العسكري ، رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للسيارات."

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