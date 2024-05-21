122 محملاً تشارك في سباق دلما التاريخي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت اللجنة المنظمة لسباق دلما التاريخي السابع للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، أن عدد المحامل المسجلة للمشاركة في السباق، بلغ 122 محملاً من مختلف أنحاء الدولة.

وتتجه المحامل الشراعية المشاركة، اليوم، إلى جزيرة دلما؛ لإكمال استعداداتها لخوض السباق، وهو الحدث الأبرز ضمن فعاليات مهرجان دلما التاريخي في نسخته السابعة، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وينظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وهيئة أبوظبي للتراث. وستكون فرق اللجنة المنظمة للسباق في استقبال المحامل، التي ينتظر اكتمال وصولها اليوم وغداً، لإنجاز الإجراءات الفنية للانطلاق من جزيرة دلما إلى شاطئ المغيرة في الظفرة.

ورحب ماجد عتيق المهيري، مدير إدارة الرياضات البحرية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بالمشاركين في السباق، موضحاً أن موعد انطلاق السباق سيُحدد خلال الأيام المقبلة، على ضوء حالة الطقس والرياح، وذلك بغرض توفير أجواء مثالية للحدث.

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