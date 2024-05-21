كوريا الجنوبية بطل مونديال مبارزة السيدات

المصدر: الفجيرة - وام

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فاز منتخب كوريا الجنوبية ببطولة كأس العالم لسلاح الأيبيه للمبارزة للسيدات، التي استضافتها إمارة الفجيرة خلال الفترة من 17 إلى 19 مايو الجاري، في صالة مجمع زايد الرياضي.

شارك في البطولة 195 لاعبة من 32 دولة، في فئتي الفردي والفرق، في واحدة من كبرى بطولات العالم في المبارزة.

وأقيمت منافسات الفرق في اليوم الختامي للبطولة بمشاركة 22 فريقاً، بنظام خروج المغلوب، واستطاع منتخب كوريا الجنوبية التغلب على نظيره الإيطالي، الذي حل ثانياً، في المباراة النهائية بنتيجة 34 ـ 33. وفاز منتخب سويسرا بالمركز الثالث بعد تغلبه على نظيره الكندي.

وتوج الفائزات الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادات الآسيوي والعربي والإماراتي للمبارزة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، وأحمد العبدولي مدير إدارة الرياضة المجتمعية بالهيئة العامة للرياضة.

وأشاد أنطوني دونالد، المراقب الفني من الاتحاد الدولي للمبارزة، بالتنظيم المتميز الذي قدمته الإمارات خلال هذه البطولة، وقال إن الإمارات عضو بارز في الاتحاد الدولي للمبارزة، ومميزة في تنظيم الفعاليات والبطولات الكبرى والعالمية.

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