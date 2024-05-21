بولندا أولى محطات «القافلة الرياضية»

المصدر: متابعة - البيان

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أطلق مجلس الرياضيين في شرطة دبي، بالتعاون مع فلاي دبي، مبادرة «القافلة الرياضية» على المستوى العالمي، حيث باشرت المبادرة أولى محطاتها في جمهورية بولندا، عبر تنفيذ مجموعة من الأنشطة من ضمنها زيارة اللجنة الأولمبية البولندية، والمشاركة في مجموعة من ورش العمل الرياضية الهادفة إلى الاطلاع على أفضل الممارسات والإنجازات الرياضية البولندية، والتي تعتبر من بين الأبرز على الساحة الأوروبية.

وعقدت «القافلة الرياضية» اجتماعاً مع مسؤولي اللجنة الأولمبية البولندية، لمناقشة طرق التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات التدريب، وإعداد الفرق، وتنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، إلى جانب مناقشة النجاحات التي حققتها بولندا في تنظيم الأحداث الرياضية الدولية وتحقيقها لإنجازات رياضية مميزة، واستعراض الاستراتيجيات المتبعة في تطوير الرياضة على كافة المستويات.

وحضر فريق عمل القافلة الرياضية ورشة عمل بعنوان «الاستراتيجيات المبتكرة في التميز الرياضي والصحة العامة للموظفين»، والتي نظمتها شركة ايوفيك البولندية، متطرقة إلى مختلف جوانب التميز الرياضي، بما في ذلك التخطيط الاستراتيجي، وتطوير المواهب، وتعزيز الأداء الرياضي، وذلك بهدف تعزيز فهم المشاركين لأحدث الأساليب والتقنيات في مجال الرياضة، بما يسهم في رفع مستوى الأداء الرياضي وتحقيق إنجازات متميزة على الساحة الدولية.

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