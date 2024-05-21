افتتاح رائع لبطولة العالم للجودو – أبوظبي 2024

المصدر: أبوظبي - البيان

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بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أقيم أمس في «مبادلة أرينا»، حفل افتتاح بطولة العالم للجودو – أبوظبي 2024، والذي جاء بلمسات معبرة عن عبق تراث دولة الإمارات العربية المتحدة، وحمل رسالة محبة وتسامح للعالم تعكس قيم التنوع والوحدة على أرض الدولة، وذلك مع مشاركة قياسية في النسخة الأضخم تاريخياً لمونديال اللعبة الأولمبية، والتي تتواصل منافساتها يومياً حتى الجمعة المقبل.

وشهد الحفل بث رسالة عبر الفيديو تعكس التسامح والمحبة والتنوع الذي تفتخر به أبوظبي والإمارات، باعتبارها وطناً لجميع شعوب العالم، كما تم إقامة عروض بطابع تراثي إماراتي، ممثلة بموسيقى العزف على العود، والرزفة الإماراتية، الرقصة الشعبية التقليدية، إلى جانب عروض مهارات رياضة الجودو.

كما شهد حفل الافتتاح وتابع المنافسات، محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولة العالم للجودو 2024، رئيس اتحاد الإمارات للجودو، وماريوس فايزر، رئيس الاتحاد الدولي للجودو، وناصر التميمي، أمين عام اتحاد الإمارات للجودو، مدير بطولة العالم، وممثلو الجهات الراعية والوفود المشاركة.

شكر

وألقى ماريوس فايزر، رئيس الاتحاد الدولي للجودو، كلمة، قدم فيها الشكر لدولة الإمارات العربية، معرباً عن تطلعه لمتابعة منافسات ناجحة في هذه النسخة من الحدث. وقال: «أشكر الإمارات على التعاون المستمر للترويج والتطوير لرياضة الجودو، وهي دولة السلام والصداقة والثقافة، وتدرك أن الاستثمار في الرياضة استثمار في الأجيال الصاعدة نحو مستقبل أفضل، كما أشكر جميع الاتحادات الدولية وعائلة الجودو على المشاركة في هذا الحدث، وكل الجهات الراعية ووسائل الإعلام والضيوف من الجماهير». وأضاف: «أتمنى التوفيق لجميع المشاركين في هذه البطولة، وأن نراكم في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة».

كما ألقى ناصر التميمي، أمين عام اتحاد الإمارات للجودو، ومدير بطولة العالم للجودو – أبوظبي 2024، كلمة، وقال: «بالنيابة عن محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الإمارات للجودو، نتقدم بالشكر والعرفان لحكومتنا الرشيدة على دعمها اللامحدود للرياضة وتحديداً رياضة الجودو، وكذلك نشكر الاتحاد الدولي على دعمه إقامة بطولة العالم للجودو هنا، ونشكر مجلس أبوظبي الرياضي، وقنوات أبوظبي الرياضية والرعاة والشركاء على ما يقدمونه من دعم لإنجاح البطولة».

وأضاف: «نهنئ أنفسنا ونهنئ عائلة الجودو باليوبيل الفضي بذكرى مرور 25 عاماً على إشهار اتحاد الإمارات للجودو، مرحباً بكم في مدينة السلام والمحبة والتسامح أبوظبي».

منافسات

وعلى صعيد منافسات البطولة، تقام اليوم منافسات وزن تحت 81 كغم للرجال، ووزن تحت 63 كغم للسيدات.

ويتواجد لاعب منتخبنا الوطني طلال شفيلي في منافسات في وزن تحت 81 كغم للرجال، وأوقعته القرعة بالمجموعة الرابعة ليلتقي مع السويسري أوريلين بونفيروني.

ويعتبر طلال شفيلي، من أبرز لاعبي منتخبنا، وهو الذي ضمن التأهل للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيف المقبل في باريس، وحقق نتائج بارزة هذا العام، منها الفوز بالميدالية البرونزية في بطولة «تبليسي جراند سلام للجودو» في جورجيا.

وفي أبرز نتائج البطولة، حقق الجورجي جيورجي ساردلاشفيلي، الميدالية الذهبية في منافسات وزن تحت 60 كغم للرجال، وذهبت الميدالية الفضية للتايواني يونج يانج، والميدالية البرونزية للياباني تايكي ناكامورا، والكوري هاريم لي. وأصبح ساردلاشفيلي، أصغر لاعب جورجي على الإطلاق يحقق الميدالية الذهبية في بطولة العالم للجودو، بعمر 20 عاماً فقط، ما يرفع من معنوياته قبل خوض منافسات الألعاب الأولمبية.

وظفرت المنغولية باسانخو بافودوري، بالميدالية الذهبية لوزن تحت 48 كغم للسيدات، ونالت الإيطالية أسونتا شكوتو الميدالية الفضية، وذهبت الميدالية البرونزية للكازاخستانية أبيبا نوفا، والسويدية تارا بابولفات. وتعتبر هذه أول مرة تتوج فيها فتاة من منغوليا بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للجودو منذ العام 2013.

وتوجت الإيطالية أوديتي جيوفريدا، بالميدالية الذهبية لوزن تحت 52 كغم، ونالت الفضية الأوزبكية ديورا كيلديوروفا، وذهبت البرونزية للفرنسية أماندين بوشارد، والألمانية ماسشا بالهاوس.

مستويات

على جانب آخر، قدم لاعبو منتخبنا الوطني، مستويات مشجعة دون أن يحالفهم التوفيق بترجمة أدائهم إلى ميداليات، واستهلت لاعبة منتخبنا الوطني بشيرات خرودي، المشاركة الإماراتية في وزن تحت 52 كغم، وحققت الفوز على الكورية سيون جانج، ثم ودعت المنافسات من دور الـ 16، بعد الخسارة أمام السويسرية بينتا أندياي. وخاض لاعبنا نارمند بيان، نزالاً قوياً في وزن تحت 66 كغم، أمام الروسي مراد شوبانوف، إلا إنه تعرض للخسارة. كما ظهر لاعبنا كريم عبد اللطيف بمستوى محفز في منافسات وزن تحت 73 كغم، قبل الخسارة أمام الروسي روسلان هالافاتشو. وخسرت لاعبتنا باتسو ألتان أمام الصربية ماريكا بيرسيتش في منافسات وزن تحت 57 كغم للسيدات.

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