تتويج الفائزين في بطولة الإمارات لألعاب القوى

المصدر: أبوظبي - البيان

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توج اتحاد ألعاب القوى، الفائزين ببطولة الإمارات في ختام الموسم الحالي، بعد منافسة قوية بمشاركة 400 لاعب ولاعبة يمثلون مختلف الأندية على مستوى الدولة. وأقيمت المنافسات على ملعب الشعبة الرياضية العسكرية في أبوظبي، بالشراكة مع مجلس أبوظبي الرياضي.

وتضمنت البطولة سباقات المسافات المتوسطة والطويلة والوثب ورمي الرمح لفئات تحت 16 و18 و20 والعمومي للذكور والإناث، وأحرز نادي الشارقة لقب بطولة الرجال، ونادي الشارقة الرياضي للمرأة لقب السيدات، وفاز نادي أبوظبي بلقبي الشباب والشابات.

وتوج الفائزين فهد عبد الله بن جمعة، نائب رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، بحضور ناصر عاشور الأمين العام للاتحاد، وعلي حسن غزوان عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والحكام، وراشد ناصر آل علي عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي، وسهيل الكعبي عضو مجلس الإدارة المدير المالي.

وأشاد فهد عبد الله بن جمعة، بالنجاح الفني والتنظيمي الذي حققته المسابقة الأخيرة في الموسم الحالي، والمستويات المتطورة للاعبين واللاعبات، والمنافسة القوية في جميع الفئات، بما يؤكد التطور اللافت الذي تحققه اللعبة.

وأكد حرص الاتحاد برئاسة اللواء الدكتور محمد المر، على استمرار البرامج الداعمة للتطور، والخطط التي تستهدف اكتشاف المواهب ورعايتها، وتوفير أفضل الفرص في التأهيل والتدريب لمواكبة التطور الذي تشهده اللعبة عالمياً، مشيداً بالتعاون الكبير مع مجلس أبوظبي الرياضي، وإدارة الشعبة الرياضية العسكرية، في تنظيم الحدث ودعم نجاحه.

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