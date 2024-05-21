شوفيل يحقق لقب «أمريكا المفتوحة للغولف» برقم قياسي

المصدر: دبي ـ فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

حقق الأمريكي، زاندر شوفيل، أول ألقابه الكبرى في مسيرته الاحترافية، إثر فوزه بلقب بطولة أمريكا المفتوحة بي جي أيه، على ملعب فالهالا، وسط حضور قوي من أبرز لاعبي جولة دي بي ورلد للغولف، التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي».

وحقق شوفيل اللقب، بعدما أنهى المنافسات برصيد 21 ضربة تحت المعدل، وهو الذي دخل التاريخ بتسجيل 62 ضربة في الجولة الافتتاحية، كرقم قياسي لأقل عدد من الضربات يتم تسجيله في جولة واحدة ضمن البطولات الكبرى لرياضة الغولف.

ونال شايفر جائزة مالية تتخطى 3.335 ملايين دولار، من إجمالي الجوائز المالية الضخم للبطولة البالغ 18.5 مليون دولار.

وحقق النرويجي فيكتور هوفلاند، الفائز بلقب بطولة دبي ديزرت كلاسيك في العام 2022، المركز الثالث في البطولة الأمريكية برصيد 18 ضربة تحت المعدل، ليصبح النرويجي أكثر المستفيدين على صعيد الترتيب الصادر أمس في «السباق إلى دبي» من رولكس، بعدما حصد 627 نقطة، ليصل مباشرة إلى المركز التاسع عشر.

واستفاد الإيرلندي شين لوري، من حصوله على المركز السادس في البطولة برصيد 14 ضربة تحت المعدل، ليكسب 325 نقطة، تقدم بسببها 101 خطوة في ترتيب «السباق إلى دبي» ليصبح بالمركز 43، بإجمالي 411 نقطة. ولا يزال الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي، حامل لقب «السباق إلى دبي»، في صدارة الترتيب لهذا الموسم بإجمالي 1.851 نقطة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز