تألق الوصل والنصر في مسابقات المراحل السنية للطائرة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

توج فريق الكرة الطائرة للشباب بنادي الوصل، بطلاً لدوري الشباب في الموسم الرياضي الحالي 2024-2023، وذلك بعد فوزه على نظيره عجمان بنتيجة 3-0، في إياب الدور النهائي للبطولة، كما سبق وفاز في لقاء الذهاب بنتيجة 3-1.

كما توج نادي الوصل بكأس الأشبال للكرة الطائرة (ب)، بعد فوزه على فريق شباب الأهلي بنتيجة 3-0، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما في نادي النصر، وانتهت أشواطها بنتائج 25-12، و25-14، و25-20.

وتوج النصر بطلاً لدوري الناشئين في الكرة الطائرة، بعد الفوز على شباب الأهلي 3-0، في الجولة الأخيرة، ووصوله إلى 8 انتصارات و24 نقطة من 10 مباريات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز