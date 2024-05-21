1000 لاعب ولاعبة في النسخة الأولى للألعاب الإماراتية 2024

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أعلن الأولمبياد الخاص الإماراتي، عن إطلاق الدورة الأولى من الألعاب الإماراتية 2024، بمشاركة 1000 لاعب ولاعبة من أصحاب الهمم، وذلك عبر فعاليتين رئيسيتين بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، في إطار جهود تعزيز الدور الذي تلعبه الرياضة في عملية دمج أصحاب الهمم مجتمعياً.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد، أمس، بمقر أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، بحضور طلال الهاشمي المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي، وعبد الله الكمالي المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم بمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

وتنطلق المنافسات، اليوم، بالألعاب الإماراتية للمدارس الموحدة في إطار برنامج مدارس الأبطال الموحدة أحد أكبر مبادرات مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، وتقام في لعبتي كرة القدم والريشة الطائرة للبنين والبنات بمشاركة 400 طالب وطالبة.

وسيتم تنظيم الألعاب الإماراتية لأندية ومراكز أصحاب الهمم على مستوى الدولة في الفترة من 7 إلى 10 يونيو المقبل، بمشاركة 600 لاعب ولاعبة، في 6 رياضات هي الريشة الطائرة، وكرة السلة، والبولينج، وكرة القدم، والرياضات الإلكترونية، والقوة البدنية.

وأكد طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي، رئيس اللجنة المنظمة للدورة، أن النسخة الأولى من الألعاب الإماراتية تأتي في إطار الحفاظ على الإرث الكبير الذي تركته الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص التي استضافتها الإمارات في العام 2019 وحققت نجاحاً باهراً على مستوى العالم، وتحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة بأهمية استدامة الجهود في مجال تمكين أصحاب الهمم.

وأضاف:«نحرص على تطبيق أفضل المعايير العالمية خلال الحدث من أجل إتاحة الفرصة للمشاركين من أصحاب الهمم لإظهار قدراتهم والتنافس في أجواء إيجابية تشجعهم على التواصل وتكوين الصداقات، كما ستكون الألعاب الإماراتية فرصة لتقييم تطور أداء اللاعبين ومعرفة طبيعة الدعم الفني الذي يمكن الأولمبياد الخاص الإماراتي لتقديم الدعم لأندية أصحاب الهمم لتطوير أداء لاعبيها في المستقبل».

وتابع: «تم تنظيم الألعاب الإماراتية للمدارس الموحدة على نطاق موسع هذا العام لتشجيع المزيد من الطلاب في مدارس الأبطال الموحدة على الانضمام للفرق، وتعزيز وعيهم أكثر بمبادئ وممارسات الدمج بين مختلف المدارس، كانت أجواء الدمج والتعاون ظاهرة وكانت المنافسات أقرب للاحتفالية».

وسيشارك في الألعاب الإماراتية الأولى نادي أبوظبي لأصحاب الهمم، نادي العين لأصحاب الهمم، نادي دبي لأصحاب الهمم، نادي الثقة، نادي عجمان، نادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم، نادي خورفكان، مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، نادي هيروز أوف هوب الخاص، جمعية الإمارات لمتلازمة داون، مركز دبي لأصحاب الهمم، مركز رأس الخيمة لأصحاب الهمم، مركز الفجيرة لأصحاب الهمم، مركز دبا الفجيرة لأصحاب الهمم، ومركز النور، ومراكز أصحاب الهمم التابعة لمؤسسة زايد العليا بأبوظبي.

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