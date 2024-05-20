الشارقة بطل كأس شباب اليد على حساب الجزيرة

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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توج ناصر الحمادي، الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة اليد، فريق الشباب في نادي الشارقة بطلاً لمسابقة «كأس الإمارات» لكرة اليد لمرحلته السنية، بفوزه على فريق الجزيرة بنتيجة 26-14، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين الاثنين على صالة نادي العين، وبذلك يحصد ثلاثية الموسم «الدوري، كأس السوبر، كأس الإمارات» وللمرة الـ 13 بتاريخ مشاركته في البطولة.

وعقب انتهاء المباراة، توج ناصر الحمادي وبحضور جاسم محمد مشرف كرة اليد بنادي الشارقة والعديد من مسؤولي الناديين وياسر سليم السكرتير الفني للحكام بتقليد فريق الشارقة بالميداليات الذهبية وكأس البطولة، ولاعبي الجزيرة بالميداليات الفضية، كما تم تكريم حكام المباراة شهاب أحمد ويعقوب جاسم وحكمي الطاولة محمد غنيم ومجدي الصباغ والمراقب الفني عبدالله خميس.

فوز مستحق

جاءت بداية المباراة متقاربة المستوى لغاية منتصف الشوط بنتيجة 4/4، قبل أن ينجح لاعبو الشارقة في الابتعاد بالنتيجة وإنهاء الشوط الأول لمصلحتهم 11/ 6، وعزز فريق الشارقة التقدم بالشوط الثاني بتوسيع الفارق تدريجياً للنهاية السعيدة لشباب الشارقة بفوزه بالبطولة والتي مثل ثلاثية الموسم.

من جهته، هنأ ناصر الحمادي فريق الشارقة، بالفوز وتتويجيه بثلاثية الموسم عن جدارة واستحقاق، كما ثمن الجهود والأداء الذي قدمه فريق الجزيرة ، معتبراً وصوله للنهائي يبعث على التفاؤل في ظل منافسة البطل الشارقة أكثر من فريق هذا الموسم ومنهم فريق الوصل، والتي حسمت نتائج معظم المباريات في اللحظات الأخيرة من عمر المباريات خلال الموسم، وتمنى أن يشهد الموسم المقبل مزيداً من فرق هذه المرحلة السنية، وهم يمثلون مستقبل اللعبة على مستوى فرق الأندية والمنتخبات الوطنية، وقدم شكره لإدارة نادي العين لاحتضانهم نهائي البطولة وحفل ختام موسم هذه الفئة السنية.

تفاؤل

بدوره، أعرب محمد الحصان عضو مجلس إدارة نادي الشارقة رئيس لجنة الألعاب الجماعية بالنادي، عن سعادته بالفوز من خلال كوكبة اللاعبين الشباب، معرباً عن تفاؤله بالمستقبل والذين سيشكلون الرديف للفريق الأول وسيشكلون منظومة متكاملة تعزز النجاحات والإنجازات بتحقيق البطولات التي لا تغيب عن قلعة الملك الشرقاوي، والذي يسيطر بشكل عام على معظم بطولات اللعبة وبكافة الفئات العمرية إلى جانب فريق الرجال بطل رباعية هذا الموسم حتى الآن في ظل الرعاية والدعم والاهتمام من قيادة النادي.

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