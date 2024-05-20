الهندي أرافيندا يحافظ على صدارة «الشارقة ماسترز للشطرنج»

المصدر: الشارقة ـ عدنان الغربي

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حافظ الأستاذ الدولي الكبير الهندي أرافيندا تشيثامبارام على صدارة النسخة السابعة من بطولة الشارقة ماسترز الدولية للشطرنج التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بنهاية الجولة السادسة التي سجلت مباراة ماراثونية حسمها التعادل في 4 ساعات بين سالم عبد الرحمن لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج والإيراني أمين طبطبائي، بطل النسخة الرابعة.

وتمكن أرافيندا من الاستمرار في الصدارة بـ5 نقاط بنهاية الجولة السادسة، وسط مطاردة من 6 لاعبين جاؤوا في المركز الثاني بفارق نصف نقطة، هم الإيراني أمين طبطبائي والأمريكي هانس نيمان والإيراني دانيشفار براديا، والأمريكي سام شاكلاند، والصربي أليكسي سارانا والهندي آرجون ايريغايسي، فيما حل 7 لاعبين بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط يتقدمهم لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقة سالم عبد الرحمن.

وافتتح المهندس طلال أحمد الزعابي مجريات الجولة السادسة التي حضرها تريم مطر رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج وعمران عبدالله النعيمي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي، وعبدالله حسن الحمادي الأمين العام للاتحاد العربي للشطرنج، وإحسان توردالييف نائب رئيس اتحاد أوزبكستان للشطرنج، وعمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد للنادي، ورجائي السوسي المدير التنفيذي للنادي.

وأثنى م. طلال أحمد الزعابي على الدور الكبير الذي يقوم به فريق العمل لإنجاح الحدث، وإخراجه بصورة متميزة، وقال إن الشارقة ماسترز حدث كبير، يعزز من مكانة نادي الشارقة على الساحة العالمية، ويسهم في إثراء المشهد الرياضي والثقافي المزدهر في إمارة الشارقة، ويمنح عشاق الشطرنج فرصة لمتابعة أهم نجوم اللعبة، وأضاف: «الشارقة ماسترز بنسختها السابعة حققت العديد من النجاحات على المستوى التنظيمي والفني والتسويقي والمجتمعي والإعلامي، الأمر الذي جعلها واحدة من أهم البطولات المنظمة على مستوى العالم».

ومن أبرز نتائج الجولة السادسة، تعادل سالم عبد الرحمن مع الإيراني أمين طبطبائي، بطل النسخة الرابعة، في مباراة مثيرة استمرت لما يقرب من 4 ساعات، وعلى الطاولة الأولى تعادل المتصدر الأستاذ الدولي الكبير الهندي أرافيندا تشيثامبارام المصنف دولياً (2670) مع الأمريكي سام شاكلاند، وتعادل الأمريكي هانس نيمان المصنف دولياً (2688) مع الإيراني دانيشفار براديا المصنف دولياً (2581)، وعلى الطاولة الرابعة خسر الإسباني دانييل يوفا على يد المصنف الأول الهندي آرجون ايريغايسي (2761) بطل النسخة الماضية، وعلى الطاولة الخامسة تعادل الروسي مورزين فولودار مع نظيره الصيني يو يانجي، وعلى الطاولة السادسة حقق الصربي أليكسي سارانا المصنف دولياً (2706) انتصاراً مستحقاً على الهندي جوبتا سانكالب المصنف دولياً (2531).

بطولة التحدي

وفي بطولة التحدي، تعادلت الروسية ليا جاريفولينا مع المولدافي جيغور لاشكين، وتعادلت الهندية ديفيا ديشموخ مع ديلغادو راميريز من البارغواي، وتلقى المصري عبد الرحمن هشام خسارته الثانية في البطولة على يد الهندي نيتيش بولوركار، وخسر الأوزبكي محمد زادة سوياروف من الهندي فياني أنتونيو، وخسر الأمريكي شوف جاييش من الروسي المخضرم فلاديمير بورماكين، وتعادل الأردني أحمد الخطيب مع نظيره الأذري ايليان عبدالكريم.

وبنهاية الجولة السادسة، تساوى خمسة لاعبين في المركز الأول برصيد 5 نقاط، هم المولدافي جيغور لاشكين والهندية ديفيا ديشموخ والروسية ليا جاريفولينا والهندي أنتونيو فياني والهندي نيتيش بيلوركار، كما تساوى خمسة لاعبين على المركز الثاني برصيد 4.5 نقاط يتقدمهم ديلغادو راميريز من البارغواي وكل من الهندي جارج أراديا والروسي فلاديمير بورماكين والهندي هارش سوريش واليمني المخضرم بشير القديمي.

وفي بطولة الواعدين، تقاسم المتصدر الأذري علي زادة أكشين نقطة المباراة مع مواطنه يونس محمد زادة، وعلى الطاولة الثانية تلقى الهندي سامارت جوراي خسارته الأولى في البطولة على يد مواطنه جايا راج، وعلى الطاولة الثالثة وبعد نهاية مثيرة تمكن المخضرم المصري رامز سمير من تحقيق الفوز على مواطنته سالمة أحمد، وعلى الطاولة الرابعة تمكن السوري الموهوب حمزة مسعود من تحقيق انتصار مهم على الهندي ريحان بن أنزار، وعلى الطاولة الخامسة خسر الهندي مادهوسو دانان من الفلبيني سانتياغو جيرمان، وعلى الطاولة السادسة خسر لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة راشد حسين الحمادي من الهندي سافين سافرالله خان بطل آسيا للناشئين وثالث العالم.

وبنهاية الجولة السادسة، جاء الأذري علي زادة أكشين والهندي جايا راج في المركز الأول برصيد 5.5 نقاط، فيما حل في المركز الثاني خمسة لاعبين برصيد 5 نقاط هم الأذري يونس محمد زادة والمصري رامز سمير والفلبيني سانتياغو جيرمان والسوري حمزة مسعود ولاعب أكاديمية الشارقة الهندي سافين سافرالله خان بطل آسيا.

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