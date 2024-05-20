الشارقة يلتقي الجزيرة وشباب الأهلي يواجه مليحة في نصف نهائي كأس رئيس الدولة لليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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مباراتان ساخنتان في السابعة والربع مساء غد الثلاثاء، في الأولى يلتقي الشارقة حامل اللقب والجزيرة، في قاعة مكتوم بن محمد في نادي شباب الأهلي، والمباراة الثانية تشهدها قاعة الشيخ راشد بن مكتوم في نادي الوصل، ويلتقي فيها فريق شباب الأهلي ومنافسه فريق مليحة، في مواجهتين لا تقبلان أنصاف الحلول ولا التعويض يستهدفان طرفي نهائي بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة اليد، التي شهدت مشاركة 8 فرق سعت جميعها إلى الفوز بأغلى الكؤوس وسيسدل الستار عليها يوم الجمعة في 24 مايو الجاري، وهي آخر استحقاق لموسم أقوياء اليد وتمثل مسك ختام موسم رجال اليد 2023/2024.

مشوار

وكانت الفرق الأربعة قد حجزت مقاعدها في المربع الذهبي البطولة الأغلى في موسم رجال اليد عقب أن تخطت دور ربع النهائي، الذي ضرب في نهايته فريق الشارقة موعداً مع الجزيرة عقب فوزه على الوصل 33/ 26، في قاعة نادي شباب الأهلي، وبالجولة نفسها حقق فخر أبوظبي الفوز على غريمه العين بنتيجة 29/ 27، في ختام مباراة استضافتها قاعة الوصل.

ومن المتوقع أن يشهد دور نصف النهائي إثارة وندية بين الفرق الأربعة، وخصوصاً في ظل المستويات الكبيرة التي تقدمها هذه الفرق في الموسم الحالي الذي شهد 4 بطولات محلية إضافة إلى بطولتي الخليجي الإماراتي البحريني والسعودي.

وبالعودة إلى مسيرة لقاء أطراف المربع الذهبي في الموسم، تؤكد لقاءات الشارقة والجزيرة تفوق الشارقة في دوري الرجال بالفوز ذهاباً 33 /29، وعززها بالدور الثاني بالفوز إياباً 38/ 33، وشهدت مواجهات شباب الأهلي ومليحة ندية وإثارة أبرزتها النتائج المتقاربة لدرجة كبيرة والتي حسمت في الثواني الأخيرة من عمر لقائهما في الدوري حيث انتهى الذهاب بالتعادل 24/24، ونجح شباب الأهلي في الفوز الصعب في الإياب 24/ 23.

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