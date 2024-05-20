«الشارقة للدفاع عن النفس» يعزز خطته الاستراتيجية بمبادرات تعزز رؤيته المستقبلية

المصدر: الشارقة - البيان

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اعتمد مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، المبادرات المقترحة من لجنة التخطيط الاستراتيجي والتي تهدف لتعزيز رؤيته المستقبلية كناد متميز على مستوى العالم برياضاته وتعزيز المردود الرياضي والثقافي للنادي، ووفقاً لرؤية مجلس الشارقة الرياضي والخطة الاستراتيجية للنادي.

وذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة برئاسة أحمد عبدالرحمن العويس، وبما يضمن استدامة مسيرة التميز والريادة لتحقيق التنافسية محلياً وعالمياً إلى جانب الارتقاء برياضات الدفاع عن النفس ومرافقها والتقنيات والتكنولوجيا المساعدة على تسريع وتيرة الإنجاز، من خلال العمل على تمكين مواهب النادي ولاعبيه للوصول إلى الإنجازات المحلية والعالمية، ودعم أنظمة المراقبة والتحليل للبيانات المتقدمة بما يساهم في عمليات بناء الموهبة الرياضية، وتبرز إلى واجهة المبادرات ترسيخ المكانة العالمية لإمارة الشارقة في رياضات الدفاع عن النفس عبر تنظيم الأحداث الدولية، وتعزيز إضافة إلى المساهمة في تعزيز استدامة الموارد واستدامة الشراكات الفاعلة وبما يخدم المنفعة المتبادلة وتحفيز الجهات المحلية والعالمية لاختيار الشارقة وجهة عالمية لمعسكراتها وأنشطتها والاستفادة من ممارساتها.

كذلك مواصلة العمل على تطوير الكوادر الوطنية ببرامج تساهم في تحقيق السعادة الوظيفية والنمو وتعزيز المهارات وتحفيز الابتكار المؤسسي لتحسين بيئة عمل النادي، من خلال سعي النادي إلى تطبيق ممارسات الرقمنة للأنظمة والعمليات وإدخال الذكاء الاصطناعي والتدريب الافتراضي لتحقيق التنافسية والريادة العالمية.

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