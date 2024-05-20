«فولي» و«يوسف بلال» يتصدران قائمة هدافي دوري اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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أعلن اتحاد كرة اليد قائمة هدافي الدوري العام لرجال اليد للموسم 2023/2024، والتي تصدرها عن فئة المحترفين، المصري عمر سعيد فولي لاعب نادي مليحة وبرصيد 144 هدفاً، وحل ثانياً الكاميروني هوبيرت ناناوا لاعب نادي دبا الحصن وبرصيد 135 هدفاً، ثم التونسي ريان بن محمود لاعب نادي شباب الأهلي وبرصيد 117 هدفاً، والرابع الكوبي يوسداني ريوس لاعب نادي الجزيرة وبرصيد 87 هدفاً، والخامس التونسي مجدي بن عمارة لاعب نادي الوصل وبرصيد 109 أهداف.

واحتل اللاعب الإماراتي يوسف بلال سعد لاعب فريق شباب الأهلي صدارة اللاعبين المواطنين والسادس عشر على مستوى الهدافين وبرصيد 75 هدفاً، وحل اللاعب محمد جمعة محمد لاعب نادي النصر ثانياً على مستوى اللاعبين المواطنين وبرصيد 70 هدفاً وحل ثالثاً في فئة المواطنين اللاعب سعود سليمان لاعب نادي الجزيرة وبرصيد 67 هدفاً والرابع اللاعب إبراهيم محمد غريب لاعب نادي العين وبرصيد 66 هدفاً، والخامس اللاعب عبدالله عمر عبدالله لاعب نادي العين وبرصيد 62 هدفاً والسادس اللاعب عبدالله خميس عبدالله لاعب نادي النصر وبمجموع 58 هدفاً.

جاء ذلك في ختام بطولة دوري رجال اليد، الذي أقيم على مدار ثلاثة أدوار «تمهيدي من دورين ونصف نهائي ونهائي»، والذي أقيم المرة الأولى بهذا النظام الذي أقرته لجنة مسابقات كرة اليد في الموسم 2023 – 2024، في البطولة التي شهدت مشاركة 8 أندية، لعبت 69 مباراة، وتوج في نهايته فريق الشارقة المرة الثامنة توالياً والـ18 في مسيرته في البطولة التي انطلقت في الموسم 1976/1977.

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