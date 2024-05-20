رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة: الإمارات تعزز تطور اللعبة إقليميًا وعالميًا

المصدر: وام

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أكد كيريث براون رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة أن النجاح الفني والتنظيمي لفعاليات النسختين 49 و50 لبطولة محاربي الإمارات للفنون القتالية المختلطة في أبو ظبي، التي تم تنظيمهما مؤخرا، يعكس الدور المهم لدولة الإمارات في تطوير هذه اللعبة إقليميا وعالميا، وتحول اللاعبين إلى مرحلة الاحتراف بوجود نخبة من الأبطال على مستوى العالم.

وأضاف"حضرت إلى دولة الإمارات لأرى التطور الكبير الذي يحدث، وهذا أمر رائع أن نشاهد المشاركة الكبيرة من اللاعبين في النسختين 49 و50، ولا شك أن تميزها في استضافة الفعاليات الرياضية الدولية يسهم في مشاركة أفضل الرياضيين عالمياً في هذه اللعبة".

وقال "في كل بطولة تظهر قوة المنافسات المثيرة بين المشاركين، والأجواء في أبوظبي كانت مميزة في ظل التنظيم الاحترافي والحضور الجماهيري، وهو ما يؤكد دائماً حرص دولة الإمارات على تعزيز نجاح اللعبة وانتشارها عالميا".

من جهة أخرى، أعلنت"بالمز الرياضية"، الجهة المنظمة لسلسلة بطولات "محاربي الإمارات" للفنون القتالية المختلطة، وجود خطة لتنظيم ما بين 6 إلى 7 فعاليات قبل نهاية 2024.

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