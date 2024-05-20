شباب الأهلي بطلاً لأغلى كؤوس كرة الطاولة للمرة الرابعة على التوالي

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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توج نادي شباب الأهلي، بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة الطاولة للفرق، بعد تغلبه على الوصل بنتيجة 3-1 في النهائي الذي أقيم، مساء أمس، بصالة نادي أبوظبي لألعاب المضرب، في ختام موسم 2023-2024.

واحتفظ فريق شباب الأهلي باللقب للمرة الرابعة على التوالي، والرابعة في تاريخه، إذ احتكر الكأس منذ موسم 2020-2021.

وتوج المهندس داوود الهاجري، رئيس اتحاد الإمارات لكرة الطاولة، «الفرسان» بكأس البطولة الغالية، بحضور إبراهيم العسم نائب رئيس الاتحاد، وعبد الرحمن المنهالي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي لألعاب المضرب.

وحسم شباب الأهلي اللقب لمصلحته رغم خسارته المواجهة الأولى التي جمعت بين جاسم لنجاوي لاعب الوصل وفيصل عباس 2-3، ونجح صلاح الدين عبد الحميد في الفوز في المواجهة الثانية 3-0 على حساب عبد الله أحمد.

وفي مباراة الزوجي كسب ثنائي «الفرسان» فيصل عباس، وعبد الله البلوشي، ثنائي «الإمبراطور» عبد الله أحمد، ووليد أحمد، ليحسم صلاح الدين عبد الحميد اللقب لشباب الأهلي بالفوز في المواجهة الرابعة بنتيجة 3-1 على حساب جاسم لنجاوي. يذكر أن الوصل كان حسم لقب دوري الرجال لموسم 2023-2024 مطلع الشهر الجاري.

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