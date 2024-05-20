حفل الافتتاح الرسمي لمونديال الجودو - أبوظبي اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

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تقام في الساعة الخامسة من مساء اليوم مراسم حفل الافتتاح الرسمي لمنافسات النسخة الـ37 لبطولة العالم للجودو – أبوظبي 2024، والتي انطلقت صباح اليوم الأحد الموافق 19 يناير، وبمشاركة قياسية في «مبادلة أرينا»، وتستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة للمرة الأولى.

وراعت اللجنة المنظمة أن تكون مراسم حفل الافتتاح ذات طابع إماراتي، إلى جانب العروض الأخرى المصاحبة واستعراض قائمة الدول المشاركة في المنافسات، علماً أن الحفل سيتم بثه بشكل مباشر عبر شاشات التلفاز ومختلف المنصات الإلكترونية لملايين المشاهدين في أنحاء العالم.

ويشهد اليوم الثاني إقامة منافسات وزني تحت 66 كجم و73 كجم للرجال، وتحت 57 كجم للسيدات. وبحسب القرعة يخوض لاعب منتخبنا نارمند بيان منافسات وزن تحت 66 كلج، في المجموعة الرابعة، ويواجهه الروسي مراد شوبانوف، الذي يشارك تحت العلم الأولمبي أسوة ببقية أفراد البعثة الروسية، وفي حال فوزه سيلتقي الجورجي فازا مارجفيلشيفيلي الذي أوقعته القرعة مباشرة في المرحلة التالية.

وأوقعت قرعة وزن تحت 73 كجم لاعبنا كريم عبداللطيف، في المجموعة الثانية، ويواجه الروسي روسلان هالافاتشو، الذي يشارك تحت العلم الأولمبي أيضاً، وسيلتقي في حال فوزه الأوزبكي مراد الدين يولدشيف المتأهل مباشرة إلى المرحلة التالية.

وفي منافسات السيدات وزن تحت 57 كجم، أوقعت القرعة لاعبتنا باتسو ألتان في المجموعة الثانية، وهي تلتقي الصربية ماريكا بيرسيتش.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم للجودو – أبوظبي 2024، رئيس اتحاد الإمارات للجودو، أن استضافة هذا الحدث العالمي له خصوصية بالنظر لكونه يتزامن مع الاحتفال باليوبيل الذهبي لاتحاد الإمارات للجودو، الذي تم تأسيسه في سنة 1999، وقال: «مع انطلاقة هذه المنافسات رسمياً نشكر جهود جميع أعضاء اللجنة المنظمة وفرق العمل، التي نجحت في ظل أشهر معدودة في تحويل الحدث إلى حقيقة على أرض الواقع، وقد لمسنا في اليوم الأول من المنافسات مدى قوة المشاركين عبر الجهوزية التي وصلوا إليها في الوقت الحالي، والطموح الكبير والخبرات التي يضعونها في محاولة الصعود إلى منصة التتويج الأكبر في العالم».

وأضاف: «نتطلع إلى أن يقدم ثلاثي منتخبنا المشارك في منافسات اليوم الثاني، مستويات قوية أسوة ببقية أعضاء المنتخب، وعلى الرغم من أن القرعة جاءت قوية، فإننا نثق بهم لتشريف جودو الإمارات في هذا المحفل العالمي، وإبراز التطور الذي تمر به اللعبة في الوقت الحالي».

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