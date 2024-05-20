السويدي صامويل بارك بطلاً للنسخة الـ50 من «محاربي الإمارات»

المصدر: أبوظبي - وام

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أحرز السويدي صامويل بارك، لقب وزن الريشة في النزال الرئيسي للنسخة الدولية الـ50 الذهبية من بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، التي اختتمت فعالياتها أمس في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، بتنظيم شركة بالمز الرياضية، وأقيم خلالها 12 نزالاً.

جاء فوز صامويل بارك بوزن الريشة عقب تغلبه على منافسه الأردني علي القيسي بقرار الحكام، فيما فاز الأذربيجاني طاهر أبدالييف بلقب وزن المتوسط بعد فوزه على الروسي شخبان الخاسوف بالضربة القاضية، وتوج البرازيلي إياجو ريبيرو بلقب وزن الذبابة، بعد فوزه على الياباني ياماتو فوجيتا، بالضربة القاضية الفنية.

وشهد المنافسات وتوج الفائزين، الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان آل نهيان، سفير الدولة لدى دولة قطر الشقيقة، والشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، والشيخ شخبوط بن خليفة بن شخبوط آل نهيان.

وحضر المنافسات وشارك في تتويج الفائزين، عبد المنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي رئيس اللجنة العليا للبطولة، وصالح الجزيري مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ومحمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة بالاتحاد، والبريطاني كريث براون، رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، وسيد بصر شعيب الرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة، وفؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، رئيس اللجنة المنظمة.

وأشار محمد بن دلموج الظاهري، إلى ما حققته النسخة الـ50 من بطولة محاربي الإمارات من نجاح لافت وسط حضور جماهيري كبير في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، منوهاً إلى أن هذا النجاح ثمرة الدعم الكبير الذي تلقاه رياضات الفنون القتالية في الإمارات، والجماهير الكبيرة الباحثة عن متابعة النزالات.

بدوره، أكد فؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، رئيس اللجنة المنظمة، أن البطولة أظهرت مدى الشغف بألعاب الفنون القتالية المختلطة مع حضور هذا العدد الكبير من الجمهور للفعاليات، وحرصهم على متابعة النزالات حتى نهايتها.

ولفت إلى تميز هذه النسخة الذهبية من البطولة، متمنياً أن تكون انطلاقة جديدة لمزيد من النجاح والتألق خلال الفترة المقبلة.

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