الحمرية للشراع الحديث يُحرز برونزية دولية باكستان

المصدر: الشارقة – البيان

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أحرز عادل خالد لاعب الحمرية الأولمبي للشراع الحديث، المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة باكستان الدولية، التي تم تنظيمها خلال الفترة من 14 إلى 19 الجاري، وشهدت البطولة التي نُظمت بمدينة كراتشي، مشاركة 30 لاعباً في فئة «ILCA7»، مثلوا 10 دول هي: باكستان، تايلاند، سنغافورة، الصين، كازخستان، ماليزيا، سيريلانكا، هونغ كونغ، إندونيسيا، بالإضافة لثنائي الحمرية عادل خالد ومحمد العويس.

وأعرب اللاعب عادل خالد عن سعادته بصعود منصة التتويج ورفع علم الإمارات في بطولة باكستان الدولية، موجهاً شكره لمجلس الشارقة الرياضي ومجلس إدارة نادي الحمرية، بدوره، أثنى نجيب باشا مدرب فريق الحمرية للشراع الحديث، على نيل اللاعب عادل خالد المركز الثالث، واحتلال العويس المركز الرابع، منوهاً إلى مدى أهمية المشاركة في رفع مستوى اللعبة بالفريق.

كما هنأ سالم الخيال عضو مجلس إدارة نادي الحمرية، رئيس لجنة الألعاب الفردية ورعاية الموهوبين، لاعبي الحمرية على تألقهما في بطولة باكستان الدولية، منوهاً بالعمل الكبير لكل مكونات «عنابي» الشراع الحديث.

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