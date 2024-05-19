«الشبابي» يحصد «أفضل توقيت» في منافسات «سن الفطامين» بالذيد

المصدر: الشارقة - وام

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تواصلت صباح أمس، منافسات سباق سن الفطامين، التي تقام برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وينظمها نادي الشارقة لسباقات الهجن، وبمشاركة هجن أبناء القبائل من أنحاء الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي كافة.

وتضمن السباق إقامة 24 شوطاً لسن الفطامين، منها 8 أشواط لأهل الذيد مشتركات، و4 أشواط صعوب لأهل الذيد، و10 أشواط مفتوحة، وشوطان بدون علاج لأهل الذيد لمسافة 1500 متر.

وتضمنت نتائج المراكز الأولى في السباق فوز «الظبي»، لراشد علي بن بخيت الكتبي، في الشوط الأول، و«الشبابي»، لعبدالله محمد معضد بن هودين الكتبي، في الشوط الثاني، بزمن قدره 2:7:56 «أفضل توقيت»، و«الشاهينية»، لخالد عبيد خليفة الشوين، بالشوط الثالث، و«مبلش»، لراشد مبارك محمد الخاصوني، في الشوط الرابع.

وفاز في الشوط الخامس، «تصريح»، لعبدالله حسن أحمد المرزوقي، وفي السادس «شاهين»، لسيف مبارك سيف الكتبي، وفي السابع «النسيم»، لعلي محمد علي شراره الكتبي، وفي الثامن «شاهين»، لعلي عبيد معدن الكتبي، وفي التاسع «الظبي»، لمحمد حمد حميدي الكتبي، وفي العاشر«الحاكم»، لـمحمد خلفان خميس الرزي الشامسي، بينما فازت في الشوط الحادي عشر«الشاهينية» لمحمد سعيد محمد الكتبي، وفي الثاني عشر«شاهين» لخليفة ربيع بن غويث الكتبي، وفي الثالث عشر«سمرقند» لسالم خلفان بالعري الكتبي، وفي الرابع عشر«شاهين» لمحمد خليفة محمد هويدن الكتبي، وفي الخامس عشر«شواهين» لسالم خلفان بالعري الكتبي، وفي السادس عشر«شاهين» لعلي سعيد سالم بن طارش، وفي السابع عشر «شواهين» لعلي سيف الخاصوني، وفي الثامن عشر«الرهاوي» لسالم سعيد خميس النداس، وفي التاسع عشر«أرصاد» لسالم سعيد خميس النداس، وفي الشوط العشرين«ولوال» لسالم سعيد خميس النداس.

وجاءت النتائج في أشـواط الصعوب، على النحو التالي: في الشوط الحادي والعشرين«الشاهينية» لمحمد خلفان راشد بالعامري، وفي الشوط الثاني والعشرين «الشبابي» لراشد سالم خلفان الراشدي، وفي الثالث والعشرين «الشاهينية» لمحمد سعيد محمد الكتبي، وفي الشوط الرابع والعشرين«نجد» لراشد سالم خلفان الراشدي.

وقال مطر علي بن هويدن الكتبي، رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن، إن منافسات سباق سن الفطامين التي تقام على أرض ميدان الذيد لا تزال تشهد مشاركات قوية من هجن أبناء القبائل من كافة أرجاء دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

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