النصر بطلاً لدوري ناشئي السلة

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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توج عبد اللطيف الفردان نائب رئيس اتحاد كرة السلة وسالم المطوع الأمين العام وفريد القيواني عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الإعلامية وعلي الأميري عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المسابقات، فريق نادي النصر بطلاً للدوري العام للناشئين بعد فوزه على نادي الوصل بنتيجة 48 / 42 في المباراة النهائية التي أقيمت بصالة نادي خورفكان.

كما فاز فريقا النصر وشباب الأهلي في جولة الذهاب للدور نصف النهائي لبطولة كأس الإمارات للرجال، حيث فاز النصر خارج ملعبه بفارق «نصف باسكت» بنتيجة 88-87 بعد مباراة مثيرة عبرت عنها نتيجتها، فيما كسب شباب الأهلي ضيفه الشارقة بنتيجة 77-73، وتبادل الفريقان التفوق في نتائج الفترات الأربع، حيث تقدم شباب الأهلي في الربع الأول 20-13 وعاد الشارقة في الربع الثاني متقدماً بفارق 6 نقاط 27-21، وانتهى الربع الثالث لصالح شباب الأهلي بنتيجة 26-20 قبل أن يختتم الشارقة الربع الأخير لمصلحته 13-10.

وتتجدد مواجهة الفرق الأربعة في جولة الإياب بعد غدٍ الثلاثاء، حيث يحل شباب الأهلي ضيفاً على الشارقة والوصل ضيفاً على النصر، وفي حالة التساوي في مرات الفوز يتم الاحتكام لفارق النقاط لحسم المتأهل للمباراة النهائية.

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