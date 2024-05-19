الروح الإيجابية بشرطة دبي تختتم بطولة كرة الصالات للمدارس الخاصة

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت فعاليات النسخة الثالثة من بطولة المدارس الخاصة لكرة القدم للصالات التي نظمها مجلسا الروح الإيجابية ومديري مراكز الشرطة في شرطة دبي، في صالة مدرسة دبي الوطنية بالبرشاء، بمشاركة 14 فريقاً يمثلون 12 مدرسة خاصة تحت سن 15 عاماً و17 عاماً، بحضور فاطمة بوحجير رئيس مجلس الروح الإيجابية، والنقيب عوض مبارك أمين سر المجلس، وأسامة عجول مدير عام مدرسة دبي الوطنية في البرشاء، وسعاد أبو حرب مديرة المدرسة.

وتوجت مدرسة دبي الوطنية بالبرشاء بالمركز الأول في البطولة تحت سن 17 عاماً، فيما توجت مدرسة الاتحاد بالجميرا بالمركز الثاني، ومدرسة دبي الوطنية بالطوار بالمركز الثالث.

كما حصل اللاعب عبد الرحمن فاروق من مدرسة دبي الوطنية على كأس أفضل لاعب، واللاعب ماجد الفلاسي من مدرسة الاتحاد الجميرا على كأس أفضل هداف، واللاعب محمد ناصر من مدرسة دبي الوطنية البرشاء على كأس أفضل حارس مرمى.

كما أسفرت نتائج بطولة تحت سن 15 عاماً بحصول مدرسة دبي الوطنية بالبرشاء على المركز الأول ومدرسة المهارات الحديثة على المركز الثاني، ومدرسة الأكاديمية الدولية على المركز الثالث، فيما حصل الطالب حمد قيس من مدرسة الوطنية بالبرشاء على كأس أفضل هداف، والطالب مؤمن حسن من مدرسة دبي الوطنية بالبرشاء على كأس أفضل لاعب، والطالب سالم راشد من مدرسة المهارات الحديثة على كأس أفضل حارس.

وتضمنت البطولة محاضرات توعية حول الجرائم الإلكترونية إلى جانب التعريف بخدمات شرطة دبي الإلكترونية، وخدمات مركز الاتصال 901 للحالات غير الطارئة وهاتف الطوارئ 999، والتوعية بالسلامة المرورية، إلى جانب إقامة مسابقات وسحوبات وتوزيع جوائز عينية مقدمة من مجلس تمكين أصحاب الهمم في شرطة دبي.

كما وتضمنت فعاليات البطولة، التعريف بمبادرة «التزامكم سعادة»، التي أطلقتها شرطة دبي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، بهدف التوعية بالتزامات الجمهور الرياضي في الملاعب التي ينص عليها القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2014 بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية إضافة إلى تعزيز التواصل بين الأندية والجماهير الرياضية، وتوحيد الجهود لإسعاد الجماهير عبر ترسيخ ثقافة التشجيع الإيجابي من خلال الاستفادة المثلى من وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لنقل الرسائل الإيجابية وثقافة النقد البناء بين جميع أطراف اللعبة، بما يعكس الوجه الحضاري للدولة في ملاعبنا الرياضية.

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