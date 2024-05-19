15 ميدالية لـ «الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس» في دولية قطر للجوجيتسو

المصدر: الشارقة - البيان

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أضاف لاعبو نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس 15 ميدالية دولية، وذلك خلال تميزهم وتألقهم في بطولة أبوظبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو - جولة قطر، والتي اختتمت أمس في الدوحة بمشاركة 47 فريقاً، ونجح لاعبو النادي في إحراز ميداليتين ذهبيتين و 11 فضية وبرونزيتين في إنجاز دولي جديد للنادي.

ونجح لاعبو «الشارقة للدفاع عن النفس» بتقديمهم لمستويات فنية ذات جودة عالية عكست تميز النادي عالمياً في فئة الناشئين، وأشرف على المشاركة مدرب منتخب الإمارات للناشئين، والمدير الفني للجوجيتسو للنادي إبراهيم الحوسني، وسكرتير الجوجيتسو طه عبد الستار.

من جانبه، أثنى أحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة النادي، على تحقيق لاعبي النادي الإنجاز الدولي المميز وسط مشاركة عدد كبير من الفرق واللاعبين الدوليين، مؤكداً أنه يترجم رؤية مجلس الشارقة الرياضي، كما بارك للاعبين، مشيداً بالجهود الفنية والإدارية لإدارة التدريب الرياضي للنادي والجهود التدريبية للاعبين، وبالروح الرياضية العالية لبعثة النادي.

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