الكيني فليكس مات بطل سباق دبي للجري الثلجي

المصدر: دبي - البيان

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شارك أكثر من 600 عداء من 69 جنسية من جميع قارات العالم، ومن مختلف الفئات العمرية، من الرجال والنساء، في سباق دبي للجري الثلجي، الذي نظمه مجلس دبي الرياضي، وشركة ماجد الفطيم، في قاعة سكي دبي الثلجية بمول الإمارات، للعام الخامس على التوالي.

حضر المنافسات ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، ومحمد العتري المدير التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للترفيه، وعلي عمر مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي.

واستعاد الكيني فليكس مات لقب السباق، بعدما فقده العام الماضي أمام الإماراتي محمد الحساني، ليفوز هذا العام بالمركز الأول في سباق 5 كيلومترات للرجال، بعدما أنهى السباق في زمن 23:37 دقيقة، تلاه الكولومبي يسون لوندوا فرانكو في المركز الثاني بزمن 23:38 دقيقة، وحل الإماراتي أحمد حجو في المركز الثالث، بزمن 24:52 دقيقة.

وفي سباق 5 كيلومترات للسيدات، فازت الألمانية بيا هانسكي بالمركز الأول، بعد إنهائها السباق في زمن 23:55 دقيقة، متغلبة على حاملة لقب العام الماضي، الكينية آن وانجوهي، التي حلت في المركز الثاني، بزمن 24:53 دقيقة، وحلت الرومانية جابريلا فاتو في المركز الثالث، بزمن 28:33 دقيقة.

وفي سباق 3 كيلومترات للرجال، فاز بلال ناصر من أنتيجوا بالمركز الأول، بعدما أنهى السباق بزمن 13:22 دقيقة، تلاه البولندي لوكاش كوياتكوفسكي في المركز الثاني، بزمن 15:05 دقيقة، وحل البريطاني بيتر هاريسون في المركز الثالث، بزمن 16:17 دقيقة، وفي منافسات السيدات، فازت اللبنانية آية جوني بالمركز الأول، بعدما أنهت السباق في زمن 24:15 دقيقة، تلتها الروسية كسينيا جوبارا في المركز الثاني، بزمن 25:48 دقيقة، وحلت الروسية أرينا جافرلينكو في المركز الثالث، بزمن 26:21 دقيقة.

وفاز فريق «وي رن ذا ورلد» بالمركز الأول في فئة الفرق، بعدما أنهى أعضاء الفريق سباق 3 كيلومترات في زمن 29:46 دقيقة، تلاه فريق «كولر رننغ» في المركز الثاني، بزمن 34:08 دقيقة، وحل فريق «كروسفت سيركل» في المركز الثالث، بزمن 37:17 دقيقة.

وقال محمد العتري المدير التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للترفيه: «نشكر مجلس دبي الرياضي الداعم الرئيس للفعاليات، ويسعدنا أن نتشارك مع مجلس دبي الرياضي لاستضافة هذا الحدث الفريد للجري على الثلوج، وغيره من الفعاليات الرياضية المتنوعة، التي تستقطب مشاركة واسعة، ونحن سعداء بالنجاح الكبير للعام الخامس على التوالي في هذا السباق الشيق، الذي ينتظره الجميع كل عام بحماس، تابعنا اليوم جميع المشاركين من كافة الفئات والجنسيات والأعمار، وهم مستمتعون وسعداء بالمشاركة بالجري في درجة حرارة 4 درجات تحت الصفر، في قاعة سكي دبي، المكان المثالي للبقاء نشيطاً، والاسترخاء والاستمتاع، ولدينا هنا مجموعة متنوعة من الفعاليات التي تركز على المجتمع على مدار العام، لضمان أن الناس يمكنهم تبنّي أسلوب حياة نشط».

وعاش المتسابقون أجواء رائعة بالجري لمسافتي 3 و5 كيلومترات، استمتعوا خلالها بتجربة لن تنسى، من خلال المنافسة وسط الثلوج، في درجة حرارة تبلغ 4 تحت الصفر، وركض المتسابقون على منحدر تزلج مرتفع، عبر الجزء العلوي من قاعة سكي دبي الثلجية، والعودة إلى أسفل مرة أخرى.

وشهد السباق مشاركة واسعة من المؤسسات الحكومية في فئة الفرق، حيث شاركت 24 مؤسسة حكومية في السباق، كما وصل عدد المتسابقين الإماراتيين إلى 160 متسابقاً، وكانت المنافسات قوية بين المتسابقين من كافة فئات المجتمع، ومن مختلف الجنسيات من داخل وخارج الدولة، من عمر 13 إلى 70 عاماً فما فوق، خاصة المتسابقين الذين شاركوا في النسخ الماضية، والذين تمكنوا من تحسين توقيتهم، واستطاعوا الفوز بمراكز أعلى من السنوات الماضية، حيث خاض الجميع تجربة رائعة، بالمشاركة في هذا السباق الفريد، الذي يسهم في تعزيز السياحة الرياضية في دبي، من خلال توفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لممارسة رياضة الجري على الثلج، وهو الأمر الذي يعد فرصة للمشاركة من المقيمين والزوار، للاستمتاع بالأجواء الثلجية الرائعة، ما يشجع على جذب المزيد من السائحين إلى دبي.

وتعد الرياضات الجليدية من الرياضات الأساسية في الأجندة السنوية لمجلس دبي الرياضي، حيث يحرص المجلس على التعاون مع مختلف الجهات، لتنظيم المزيد من هذه الأحداث لمختلف الجنسيات، وكذلك لأصحاب الهمم، إضافة إلى جهود نشرها بين أبناء الوطن، كما يحرص مجلس دبي الرياضي على تعزيز التنوع في الفعاليات الرياضية، من أجل توفير الفرصة لجميع فئات المجتمع من كافة الجنسيات التي تعيش في دبي، لممارسة الرياضة التي يفضلونها، ويولي المجلس اهتماماً كبيراً بالرياضات الثلجية، حيث ينظم المجلس، بالتعاون مع شركة «ماجد الفطيم»، العديد من الفعاليات والمسابقات الثلجية على مدار العام.

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