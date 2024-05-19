الحمادي يحقق أول ذهبية للإمارات في «عالمية ألعاب القوى» باليابان

المصدر: دبي - البيان

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حقق نجم منتخبنا لألعاب القوى محمد الحمادي أول ميدالية ذهبية للإمارات في بطولة العالم لألعاب القوى باليابان «كوبي-2024»، وذلك عندما استطاع تحقيق الصدارة في نهائي سباق 400م على الكراسي المتحركة لفئة T34 متفوقاً على صاحب المركز الثاني بمقدار ثانيتين في سباق شهد منافسة كبيرة مع أفضل لاعبي العالم في سباقات السرعة.

وبهذه الميدالية يكون الحمادي هو أول من يصعد إلى منصات التتويج في بطولة العالم باليابان بعد يومين من انطلاقها ليرتفع علم الإمارات خفاقاً في واحد من أرفع المحافل الدولية في الرياضة البارالمبية العالمية.

وتقدم ذيبان المهيري، رئيس البعثة الوطنية للمنتخب الوطني ببطولة العالم لألعاب القوى، بالتهنئة إلى بطلنا محمد الحمادي، وذلك عقب انتهاء منافسات السباق مباشرة، حيث أعرب عن سعادته بما حققه لاعبنا الدولي، وأثنى على الأداء الرفيع والإصرار الفريد الذي حظي به الحمادي في ظل مقارعة أفضل لاعبي العالم، كما أكد المهيري أن المستوى الرفيع الذي يظهر به لاعبونا هو نتاج جهد وعرق وعمل كبير في التحضيرات والمعسكرات الداخلية والخارجية.

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