جاسم أشكناني: قدرات الحكم الإماراتي وراء استدعائه لبطولات بناء الأجسام العالمية

المصدر: دبي - البيان

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أكد الإماراتي جاسم محمد علي أشكناني، الحكم الدولي لبناء الأجسام، أن المكانة والقدرات التي يتمتع بها حكام بناء الأجسام الإماراتيون كانت وراء تألقهم واستدعائهم للتحكيم في مختلف البطولة الإقليمية والعالمية، وذلك لتمتعهم بأفضل المواصفات العالمية المعتمدة في الاتحاد الدولي للعبة من دقة ومرونة وحيادية عند تحكيم المنافسات، مما جعله مطلوباً في البطولات الدولية الكبرى، إضافة إلى أن الجهود المميزة للجنة الحكام في اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية مهدت لتطور مستدام، في ظل جهود ومتابعة رئيس لجنة الحكام فيصل الزعابي بإحداث نقلة نوعية مميزة مضافة لنجاحات بناء الأجسام الإماراتية.

وأوضح أشكناني أن نوعية البطولات الدولية والمحلية، التي ينظمها الاتحاد منحت فرصاً واسعة للاحتكاك بالحكام الدوليين القادمين من خارج الإمارات، مما أسهم بتمتعه بالخبرة بشكل منتظم.

وكشف الدولي جاسم أشكناني عن تطلعاته في التحكيم مجدداً في بطولة العالم، بعد تحكيمه 3 نسخ ماضية في «إسبانيا 2018 و2021»، و«الفجيرة 2019»، إلى جانب العديد من البطولات الدولية والمحلية الأخرى، مقدماً الشكر إلى لجنة التحكيم الإماراتية، مبيناً أن الدورات التدريبية، التي نظمتها لجنة الحكام وورش العمل أسهمت في إلمام الحكم الإماراتي بالقوانين وتحديثاتها، وختم تصريحاته قائلاً: «تنتظرنا خلال الفترة المقبلة استحقاقات تحكيمية مهمة في بطولة الإمارات لبناء الأجسام، وعلى الجانب الدولي هناك بطولة غرب آسيا».

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