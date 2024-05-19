الهندي أرافيندا ينفرد بصدارة «الشارقة ماسترز للشطرنج»

المصدر: الشارقة – عدنان الغربي

ت + ت - الحجم الطبيعي

انفرد الأستاذ الدولي الكبير الهندي أرافيندا تشيثامبارام بصدارة النسخة السابعة من بطولة الشارقة ماسترز الدولية للشطرنج التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمشاركة 295 لاعباً ولاعبة من 60 دولة، وتختتم منافساتها 23 الجاري.

وحصد أرافيندا 4.5 نقاط بنهاية الجولة الخامسة، فيما جاء 4 لاعبين في المركز الثاني هم: الإيراني أمين طبطبائي والأمريكي هانس نيمان والإيراني دانيشفار براديا، والأمريكي سام شاكلاند، فيما تراجع سالم عبد الرحمن لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقة إلى المركز الثالث بـ3.5 نقاط بعد خسارته من أرافيندا.

وافتتح عمران عبدالله النعيمي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج منافسات الجولة الخامسة، التي حضر مجرياتها تريم مطر رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج وإحسان توردالييف نائب رئيس اتحاد أوزبكستان للشطرنج وعمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد للنادي.

وأكد عمران عبدالله النعيمي أن التقلبات المثيرة في جدول الترتيب تعكس المستويات الفنية القوية للبطولة نظراً لمشاركة أفضل الأساتذة الدوليين الكبار واللاعبين الدوليين من مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى أنه من الصعب توقع اسم البطل الجديد.

وأوضح النعيمي أن الهدف من تنظيم بطولة الشارقة الدولية دعم رياضة الشطرنج في الدولة وتوفير أقصى قدر من الاستفادة للاعبينا وتأهيلهم للحصول على ألقاب دولية ورفع مستوى تصنيفهم الدولي وزيادة الخبرة والاحتكاك الدولي.

من أبرز النتائج التي أسفرت عنها الجولة الخامسة لبطولة الماسترز، خسارة سالم عبد الرحمن من أرافيندا تشيثامبارام وتعادل الأمريكي الأستاذ الدولي الكبير هانس نيمان مع الصربي أليكسي سارانا وتعادل المصنف الأول الهندي آرجون ايريغايسي بطل النسخة الماضية مع الروسي مورزين فولودار، وتمكن الإيراني أمين طبطبائي من الإطاحة بالهندي بورانيك أبهيمانيو بعد مباراة ماراثونية استمرت قرابة الخمس ساعات، وتقاسم السلوفيني فلاديمير فيدوسييف نقطة المباراة مع نظيره الإسباني دانييل يوفا وخسر بطل العالم للشباب الأوزبكي جواهر سينداروف من الإيراني دانيشفار براديا.

وفي بطولة التحدي، ألحق المولدافي جيغور لاشكين الخسارة الأولى بالهندي فياني أنتونيو، وعلى الطاولة الثانية تمكن الهندي ديفيا ديشموخ من تحقيق انتصار غاية في الأهمية على حساب مواطنه جارج أراديا، وعلى الطاولة الثالثة تابعت الروسية ليا جاريفولينا سلسلة نتائجها القوية متمكنة من تحقيق الفوز على نظيرها الأيرلندي تارون كانيامار، وعلى الطاولة الرابعة تمكن ديلغادو راميريز من البارغواي من تحقيق الفوز على الهندية ساميد جاي كومار.

ونهاية الجولة الخامسة، تصدر ثلاثة لاعبين جدول الترتيب برصيد 4.5 نقاط، هم جيغور لاشكين وديفيا ديشموخ وليا جاريفولينا.

وفي بطولة الواعدين، تلقى راشد حسين الحمادي لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة خسارته الأولى في البطولة على يد الأذري علي زادة أكشين، وعلى الطاولة الثانية تقاسم الدولي المصري رامز سمير نقطة المباراة مع الفلبيني سانتياغو راجي، وعلى الطاولة الثالثة خسر الأذري اسباتوف كانان من مواطنه يونس محمد زادة، وعلى الطاولة الرابعة حقق الهندي سامارت جوراي الفوز على مواطنه بطل العالم للصغار محمد شيان لاعب أكاديمية الشارقة، وعلى الطاولة الخامسة خسرت الأذرية سعادة بشيرلي من الهندي جايا راج.

وانفرد الأذري علي زادة أكشين بصدارة بطولة الواعدين برصيد 5 نقاط، فيما جاء بالمركز الثاني ثلاثة لاعبين برصيد 4.5 نقاط هم الأذري يونس محمد زادة والهندي سامارت جوراي والهندي جايا راج، وتراجع راشد حسين الحمادي إلى المركز الثالث بـ 4 نقاط إلى جانب 8 لاعبين آخرين يتقاسمون معه هذا المركز.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز