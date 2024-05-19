200 لاعب ولاعبة من 28 دولة يشاركون في بطولة دبي المفتوحة للشطرنج

المصدر: وام

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ينظم نادي دبي للشطرنج والثقافة، النسخة الرابعة والعشرين من بطولة دبي الدولية المفتوحة للشطرنج، خلال الفترة من 25 مايو الجاري إلى 2 يونيو المقبل، بمشاركة 200 لاعب ولاعبة من 28 دولة، يتنافسون على جوائز مالية قيمتها 52 ألف دولار.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة المنظمة للبطولة اليوم (الأحد) بمقر النادي بحضور نجيب محمد صالح نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة، وعثمان موسى عبدالله مدير البطولة، ومحمد الحسيني المدير التنفيذي للنادي.

وأكد نجيب صالح أن البطولة تعد من أكبر وأشهر البطولات الدولية ذات السمعة المتميزة والتي كانت ولاتزال محطة مهمة في مسيرة العديد من الأسماء الكبيرة في عالم الشطرنج كالبطل العالمي ماجنوس كارلسون.

وأعلن عثمان موسى أن البطولة ستقام بنظام الفئتين (A) و (B) بعد نجاح تجربة العام الماضي. وأن تصنيف الفئتين جاء بناءً على التصنيف العالمي للاعبين المشاركين.. موضحا أن المشاركة في الفئة (A) تعني تصنيفًا دوليًا يتخطى الـ 2300 نقطة، بينما في الفئة (B) تم اعتمادها لمن هم دون الـ2300 نقطة، وما فوق 1600 نقطة في التصنيف الدولي.

يشارك في البطولة قائمة من أبرز لاعبي العالم، يتقدمهم الأستاذ الدولي الكبير الأذربيجاني تيمور رجابوف (2729) نقطة يليه الهندي الأستاذ الدولي الكبير رانك سادهواني (2654) ..وعلى مستوى اللاعبات، تشارك الأستاذة الدولية الكبيرة الصينية لو مايويا (2437) نقطة وسيكون اللاعب الإماراتي وأستاذ الاتحاد الدولي سعيد إسحاق (2291) على رأس قائمة اللاعبين الإماراتيين المشاركين في هذا الحدث.

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