الشارقة يتصدر دوري "كاراتيه الإمارات" لمسابقة "الكاتا"

المصدر: البيان

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تصدر فريق نادي الشارقة الرياضي، بطولة دوري الإمارات للكاراتيه لمسابقة جماعي "الكاتا"، لفئات الأشبال والفتيات والناشئين والناشئات والشباب والسيدات والرجال للموسم 2023/2024، والتي اسدل الستار على منافساتها المثيرة على صالة نادي الشارقة الرياضي، بمشاركة فرق أندية شباب الأهلي والشارقة الرياضي واتحاد كلباء والذيد والعين والشارقة الرياضي للمرأة وشرطة دبي والفجيرة للفنون القتالية.

وجاء تصدر فريق نادي الشارقة الرياضي بعد حصوله على دروع فئات الأشبال والفتيات والناشئات والشباب والسيدات والرجال، بينما ظفر فريق نادي اتحاد كلباء بدرع فئة الناشئين.

وحضر ختام دوري الإمارات للكاراتيه لمسابقة جماعي "الكاتا"، وتتويج الأبطال، اللواء "م" ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، وعيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وخالد عيسى المدفع، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، والمهندس سليمان الهاجري، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، رئيس إدارة الألعاب الفردية، وإبراهيم النعيمي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه، رئيس لجنة المسابقات، ومحمد عيسى، عضو إدارة الاستثمار بنادي الشارقة الرياضي، والخبير هشام سري، المدير الفني لاتحاد الإمارات للكاراتيه.

وأسفرت المباريات عن حصول فريق الشارقة الرياضي على المركز الأول لفئة الأشبال، والعين ثانيا، واتحاد كلباء ثالثا، وفي فئة الفتيات، فاز فريق الشارقة الرياضي بالمركز الأول، وحل فريق نادي شباب الأهلي ثانيا، وجاء فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية ثالثا، وفي فئة الناشئين، فاز فريق نادي اتحاد كلباء بالمركز الأول، وحل فريق نادي الشارقة الرياضي ثانيا، وجاء فريق نادي شباب الأهلي ثالثا.

وفي فئة الناشئات، حل فريق نادي الشارقة الرياضي أولا، وفريق نادي شباب الأهلي ثانيا، وفريق نادي الذيد ثالثا، وفي فئة الشباب، فاز فريق نادي الشارقة الرياضي بالمركز الأول، وحل فريق نادي اتحاد كلباء ثانيا، وجاء فريق شرطة دبي ثالثا، وفي فئة السيدات، فاز فريق نادي الشارقة الرياضي بالمركز الأول، وحل فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة ثانيا، وفي فئة الرجال، فاز فريق نادي الشارقة الرياضي بالمركز الأول، وحل فريق نادي شرطة دبي ثانيا، وجاء فريق نادي الذيد ثالثا.

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