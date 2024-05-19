«محاربي الإمارات» تتوج الفائزين في النسخة العربية والأفريقية

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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أحرز الفلسطيني راني سعدة، لقب النزال الرئيسي في النسخة المشتركة العربية والأفريقية الـ«49» من بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة.

وأقيمت المنافسات على صالة المارينا في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك). وحقق البطل اللقب بتغلبه على الجنوب أفريقي سيدريك دويل قبل انتهاء الدقيقة الأولى من النزال بالإخضاع في وزن الريشة.

وتمكن الكويتي عبدالله بوشهري، من التفوق على السنغالي باباكار نيانيك عن طريق الإخضاع أيضاً في الجولة الأولى من وزن الحر. وشهد المنافسات وتوج الفائزين الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، والشيخ شخبوط بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، وصالح الجزيري مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وفؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية رئيس اللجنة المنظمة.

كما حضر البطولة كيريث براون رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، وسيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب للشركة العالمية القابضة، والعديد من نجوم الفنون القتالية المختلطة حول العالم.

وأسفرت بقية النتائج عن فوز الكاميروني جوريس ديا، على الفلبيني روفينو مانتي بالإخضاع في وزن الريشة، وحسم التعادل النزال المثير بين اللبناني علي يزبك، والغيني محمد كمارا في وزن الريشة أيضاً. وتغلبت الجنوب أفريقية كيلي نيدرماير على التركية صبرية سنغول في وزن الحر بقرار لجنة الحكام في منافسات السيدات.

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