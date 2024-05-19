اكتمال المربع الذهبي لأغلى كؤوس كرة اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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حجزت كل من فرق الشارقة والجزيرة وشباب الأهلي ومليحة، مقاعدها في المربع الذهبي لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة اليد.

والتي تستمر منافساتها حتى الجمعة المقبل، وشهدت مشاركة 8 فرق سعت جميعها للفوز بأغلى الكؤوس وهو آخر استحقاق لموسم أقوياء اليد ويمثل مسك ختام موسم رجال اليد 2023/2024.

جاء ذلك عقب ختام دور ربع نهائي البطولة والذي شهد 4 مباريات أقيمت على أرض محايدة، وأسفرت عن فوز فريق الشارقة على الوصل بنتيجة 31 /26 بختام المباراة التي احتضنتها صالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي. وبالجولة نفسها وفي صالة الشيخ راشد بن مكتوم بنادي الوصل، نجح فريق الجزيرة وبصعوبة في تجاوز غريمه فريق العين بنتيجة 29/ 27.

وفي صالة نادي الشارقة عبر فريق مليحة نظيره فريق النصر بفوز لم يكن سهلاً وبنتيجة 25/ 23، وشهدت صالة نادي مليحة فوزاً عريضاً لفريق شباب الأهلي على فريق دبا الحصن 36/ 27.

ويلتقي في دور نصف النهائي والذي سيقام بعد غدٍ وعلى ملاعب محايدة، فريقا الشارقة والجزيرة، فيما تجمع المباراة الثانية فريقي مليحة وشباب الأهلي، وبنهايتهما سيتم تحديد طرفي ختام البطولة والذي سيقام الجمعة المقبل ويمثل مسك ختام موسم رجال اليد الذي انطلق منتصف سبتمبر 2023.

على جانب آخر، ودعت فرق اليد بأندية الوصل والعين والنصر ودبا الحصن، موسم رجال اليد بعد مشاركتها في البطولات الخمس التي تضمنها موسم رجال اليد وهي كأس الإمارات، وكأس الاتحاد، والدوري العام، والسوبر الإماراتي، وخسارتها بالدور ربع النهائي ببطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

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