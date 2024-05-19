«حشيم 199» لزايد بن حمدان بطل القفال للمرة الثانية

المصدر: دبي - البيان

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عانق طاقم السفينة «حشيم 199» لمالكها الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وبقيادة النوخذة حسن عبدالله محمد المرزوقي الناموس الأغلى في سباقات الموسم البحري الرياضي 2023 - 2024 لقب النسخة الثالثة والثلاثين من سباق القفال للمسافات الطويلة، والمخصص للسفن المحلية 60 قدماً والذي أقيم برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي.

وتوج الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس نادي النصر الثقافي الرياضي، بحضور الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، وأحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أبطال النسخة الثالثة والثلاثين من سباق القفال، كما قام بتكريم الشركاء والرعيل الأول من أهل البحر.

تهنئة

وحرص الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، على تهنئة الأطقم الفائزة في سباق القفال 33 نواخذة السفن حشيم 199 «الأول» والشقي 96 «الثاني» وشاهين 57 «الثالث» وطوفان 21 «الرابع» وغازي 103 «الخامس».

كما هنأ مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية واللجنة العليا المنظمة واللجان المعاونة وممثلي الدوائر والهيئات الحكومية والمؤسسات الوطنية المساندة والمساهمة في إنجاح السباق.

كما زار الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم والشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان الفعاليات المصاحبة لحفل ختام سباق «القفال 33» في قرية القفال وتعرفوا على مقتنيات متحف زايد للتراث البحري من مؤسسة صالح حنبلوه الشحي.

وأشاد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، بالنجاح التنظيمي الكبير لسباق القفال للمحامل الشراعية 60 قدماً في نسخته الثالثة والثلاثين، وباللوحة المميزة التي قدمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية مع مختلف شركاء النادي في التنظيم والنجاح.

وأكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، أن ملحمة القفال تواصل في كل موسم تقديم رسالة مميزة لتسطر لوحة جميلة للتراث عبر السباق الذي يقام وبنجاح منذ ثلاثة عقود ويشهد في كل موسم تطوراً أكبر من مختلف النواحي الفنية والتنظيمية، وقال: تابعنا سباقاً مميزاً بكل المقاييس في هذه النسخة، ونشكر اللجنة المنظمة على اختيار التوقيت المثالي لإطلاق السباق، نسخة جميلة في كل مراحلها وبكل معانيها.

نجاح كبير

وحققت النسخة الثالثة والثلاثين من سباق القفال الذي أسسه عام 1991 المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، نجاحاً كبيراً بمشاركة 123 سفينة تجمعت قبل أيام في جزيرة صير بونعير استعداداً للانطلاقة التي تأجلت قبل أن تتخذ اللجنة العليا المنظمة القرار الصائب بإقامته يوم أمس السبت، رغم التحديات المتمثلة في حالة البحر.

حيث اختارت تقليص المسار في المرحلة الأولى ليأتي الحدث في أفضل صورة.

ونجح طاقم السفينة «حشيم 199» في تسجيل انتصار ملحمي في الأمتار الأخيرة، حيث ظهر منافساً قوياً منذ البداية ضمن الخمسة الكبار في الترتيب، لكنه انقض في الأمتار الأخيرة على القمة ليصل خط النهاية أولاً بفضل حنكة طاقمه وخبرة النوخذة الشاب المهندس حسن الذي أحسن اختيار المسار المناسب.

وكانت الأنظار في الأمتار الأخيرة مسلطة بقوة على طاقم السفينة «الشقي 96» لمالكها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبقيادة النوخذة بطي مصبح الغشيش المري.

حيث تصدرت المشهد وكانت قاب قوسين أو أدنى من الوصول أولاً لولا مفاجآت الأمتار الأخيرة من قبل المتصدر «حشيم 199» ليحتل طاقم «الشقي 96» المركز الثاني.

وذهب المركز الثالث في السباق الكبير إلى طاقم السفينة «شاهين 57» لمالكها حمدان سعيد جابر الحربي وبقيادة النوخذة خليفة عابد ثاني المري، فيما حصل طاقم السفينة «طوفان 21» لمالكها حمد راشد محمد راشد الرميثي وبقيادة النوخذة أحمد إسماعيل المرزوقي على المركز الرابع، وحل طاقم السفينة «غازي 103» لمالكها النوخذة أحمد سعيد الرميثي في المركز الخامس.

المرحلة الأولى

وبدأ السباق متأخراً بعض الشيء بعدما اتخذت اللجنة المنظمة قرارها بتغيير نقطة البداية بعيداً عن جزيرة صير بونعير بسبب تدني سرعات الرياح لتختصر المسافة على المتسابقين ويكون قراراً حكيماً مهد لوصول سريع للسفن إلى خط العبور الأول قبالة جزيرة القمر، حيث وصل طاقم السفينة الشقي 96 أولاً ثم السفينة طوفان 21 ثانياً والسفينة شاهين 57 ثالثاً والسفينة حشيم 199 رابعاً والسفينة الظفرة 125 خامساً.

أبطال القفال 33

أحمد بن مسحار: نهنئ البطل باللقب الكبير



رفع أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق «القفال 33»، الشكر الجزيل إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، على دعم سموه الكبير ومتابعته المستمرة لإنجاح التظاهرة التراثية الرياضية البحرية العريقة، استمراراً لرسالة المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، مؤسس السباق عام 1991.

وتوجه رئيس اللجنة المنظمة لسباق «القفال 33»، بالشكر الجزيل إلى الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس نادي النصر الثقافي الرياضي على تفضله برعاية الحفل الختامي للنسخة الثالثة والثلاثين وتتويج أبطال السباق والرعيل الأول من المتسابقين وتكريم الجهات المتعاونة.

وكذلك الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية الذي حضر مراسم التتويج. وهنأ أحمد سعيد بن مسحار الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، على فوز طاقم السفينة «حشيم 199» باللقب الكبير للمرة الثانية في تاريخ الحدث.

حسن المرزوقي: تعاون الفريق سر النجاح

أهدى النوخذة حسن عبدالله المرزوقي قائد طاقم السفينة «حشيم 199»، الفوز والتتويج بلقب النسخة 33 من سباق القفال إلى الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان مالك السفينة. وقال حسن عبدالله المرزوقي:

تعاون الفريق وراء الفوز بلقب النسخة 33 من سباق القفال الذي حقق نجاحاً كبيراً بفضل حنكة اللجنة المنظمة التي أحسنت التعامل مع الحالة الجوية، وأوضح المرزوقي أنه تأكد من فوزه بالسباق آخر 100 متر من خط النهاية بحكم المنافسة القوية والخبرة الطويلة التي اكتسبها المشاركون والتي رفعت درجة الإثارة على مدار السباق.

وأثنى قائد طاقم السفينة «حشيم 199»، على قرار اللجنة المنظمة بتأجيل السباق من الجمعة إلى السبت لضمان ظروف أفضل لإقامة السباق، مشيراً إلى أن فوزه باللقب أكثر من مرة تحقق بفضل الخبرة الواسعة التي اكتسبها وأشقاؤه من والده النوخذة المخضرم عبدالله محمد المرزوقي، وهو من حثهم وشجعهم على حب البحر، والمشاركة في السباقات، حيث كان هو المعلم لهم جميعاً.

تكريم الرعيل الأول من أبطال القفال



حرصت اللجنة المنظمة لسباق القفال وضمن فقرات حفل ختام النسخة الثالثة والثلاثين على تكريم الرعيل الأول وأصحاب الإنجازات البارزة في مسيرة الحدث منذ تأسيسه عام 1991 .

وقام الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي النصر الثقافي الرياضي، بحضور الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، بتسليم دروع التكريم إلى كل من: محمد سعيد الطاير نوخذة القارب «العوير 47» بطل النسخة الأولى عام 1991.

والنوخذة راشد الطاير نوخذة السفينة «منصور 36» المتوجة بلقب النسخة الأولى لسباقات السفن الشراعية 60 قدماً عام 1993، والنوخذة عبيد الطاير الذي جمع بين لقبين في القوارب 43 قدماً «القارب فارس 46» عام 1992، والسفن 60 قدماً السفينة «القفاي 4» عام 2009، إلى جانب النوخذة أحمد الرميثي النوخذة الأكثر ظهوراً على منصات التتويج مع السفينة «غازي 103» في 9 مناسبات.

إشادة واسعة بقرارات اللجنة المنظمة

وجد النجاح التنظيمي لسباق القفال الثالث والثلاثين إشادة واسعة من الخبراء ومحللي استديو «القفال 33»، الذي أذيع على قناة دبي الرياضية خاصة فيما يتعلق بتوقيت إقامة السباق، وقرار التأجيل يوماً، وكذلك تأخير الانطلاقة يوم السباق.

حيث أكدت القرارات التي اتخذتها اللجنة المنظمة مدى قدرات لجنة السباق، التي قادها في جزيرة صير بونعير سيف جمعة السويدي، نائب رئيس اللجنة، وخالد البلوشي، ومحمد عبدالله حارب الفلاحي عضوا مجلس الإدارة.

على جانب آخر حصل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في السباق على ثلاث سيارات، إذ نال طاقم السفينة «حشيم 199» صاحب المركز الأول سيارة «يوكون دينالي» موديل 2024 من شركة «جنرال موتورز».

فيما حصل طاقم السفينة «الشقي 96» صاحب المركز الثاني على سيارة «شيفروليه تاهو» موديل 2024، ونال طاقم السفينة «شاهين 57» صاحب المركز الثالث سيارة جي إم سي «سييرا» موديل 2024.

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