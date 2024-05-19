النسخة الأضخم لمونديال الجودو تنطلق في أبوظبي اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

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تنطلق اليوم النسخة الـ37 لبطولة العالم للجودو – أبوظبي 2024، التي تعد النسخة الأضخم وبمشاركة 682 رياضياً من الجنسين من 110 دول، وبوجود نخبة المصنفين الأوائل دولياً والذين يتنافسون في الحدث الذي يتواصل حتى يوم الجمعة المقبل في «مبادلة أرينا».

وعقب إجراء مراسم «القرعة الإلكترونية»، أمس، تم اعتماد برنامج النزالات التي ستقام في فترتين صباحية للتصفيات ومسائية للختام، ويشهد اليوم الأول للبطولة اليوم، إقامة منافسات الرجال لوزن تحت 60 كجم، والسيدات لوزن تحت 48 كجم وتحت 52 كجم، وأن تنطلق الفترة الصباحية في الساعة 11 صباحاً، والفترة المسائية في الساعة السادسة مساءً.

وتنطلق فعاليات اليوم الثاني غداً، بداية من الساعة العاشرة والنصف صباحاً بتصفيات وزني تحت 66 كجم و73 كجم للرجال، وتحت 57 كجم للسيدات، وأن تنطلق مراسم حفل الافتتاح الرسمي للبطولة في الساعة 5:15 مساءً، وتقام النزالات الختامية بداية من الساعة السادسة مساءً.

وفي اليوم الثالث، بعد غد الثلاثاء، تقام منافسات الرجال وزن تحت 81 كجم، والسيدات وزن تحت 63 كجم، وأن تنطلق التصفيات في الساعة 12 ظهراً، والختام بداية من الساعة السادسة مساءً.

وفي اليوم الرابع، الأربعاء، تقام منافسات الرجال وزن تحت 90 كجم، والسيدات وزني تحت 70 و78 كجم، وتنطلق التصفيات الساعة 11 صباحاً، والختام بداية من الساعة السادسة مساءً.

وفي اليوم الخامس، الخميس، تقام منافسات الرجال في وزني تحت وفوق 100 كجم، والسيدات وزن فوق 78 كجم، وتنطلق التصفيات في الساعة 12 ظهراً، والختام بداية من الساعة السادسة مساءً، وسيكون اليوم السادس والأخير، الجمعة المقبل، مخصصاً لمنافسات بطولة الفرق، وتبدأ التصفيات في الساعة 12 ظهراً، والختام بداية من الساعة 6 مساءً.

ويبلغ مجموع الجوائز المالية المخصصة للفائزين بالمراكز الأولى مليون يورو «نحو 4 ملايين درهم إماراتي»، وستكون مخصصة للاعبين والمدربين لضمان شمول أركان اللعبة كافة في هذه الرياضة الأولمبية النبيلة.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولة العالم للجودو – أبوظبي 2024، رئيس اتحاد الإمارات، أن إقامة هذه البطولة في أبوظبي، تترجم الجهود الإماراتية البارزة على الصعيد الدولي لتطور ونشر هذه اللعبة الأولمبية.

وقال: تفتح دولة الإمارات ذراعيها لاستقبال الرياضيين المشاركين من شتى دول العالم، لتقدم مرة أخرى نموذجاً في التسامح والأمن والمحبة على أرض الخير والعطاء، وترسخ مكانتها بفضل دعم قيادتنا الرشيدة، ورؤيتها التي تسعى لاستنهاض همم الشباب وتحفيزهم على التفوق في شتى المجالات، فإن الإمارات.

وعلى مدار سنوات طويلة تصدرت المشهد الدولي في رياضة الجودو، باستضافة بطولات كبرى عديدة ومنها بطولات غراند سلام، والإنجازات التي يحققها لاعبونا في الأحداث الرياضية الكبرى، وسط تطلعات بتكرار الصعود على منصة التتويج في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس، وهو ما جعلنا نحتضن هذه البطولة في هذا التوقيت بالذات بالنظر لأنها المحطة الكبرى والأهم في رياضة الجودو في هذه السنوات الأربع كونها تتزامن مع العام الذي يقام فيه الأولمبياد ما يجعل الرياضيين يصلون إلى ذروة مستوياتهم في مسيرتهم.

على جانب أخر، أعلن منتخبنا الوطني جهوزيته للمشاركة في الحدث التاريخي، الذي يضم 8 لاعبين ولاعبات، وهم نارمند بيان في وزن تحت 66 كجم، وكريم عبداللطيف في وزن تحت 73 كجم.

وطلال شفيلي في وزن تحت 81 كجم، وأرام جريجوريان في وزن تحت 90 كجم، وظافر كوستوف في وزن تحت 100 كجم، وعمر معروف في وزن فوق 100 كجم، وبشيرات خرودي في وزن تحت 52 كجم، وباتسو ألتان في وزن تحت 57 كجم.

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