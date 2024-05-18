أحمد بن محمد: فخورون بالنماذج الشابة التي انطلقت عبر منظومة "الألعاب المدرسية"

المصدر: البيان

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أعرب سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية عن فخره بالنماذج الشابة التي انطلقت عبر منظومة "الألعاب المدرسية".

وقال سموه عبر حسابه على منصة إكس:"مثلت بطولة الألعاب المدرسية التي اختتمت نسختها الرسمية الأولى اليوم خطوة نوعية لتعزيز جهودنا لتطوير قطاع الرياضة الوطنية ورفع تنافسيتها وتحقيق استدامة نموها من خلال اكتشاف ورعاية وتنمية المواهب الشابة وتأهيلها للمنافسة على أعلى المستويات، وفخورون بالنماذج الشابة التي انطلقت عبر منظومة "الألعاب المدرسية" وباتت تحمل اليوم اسم دولتنا العزيزة في المشاركات القارية والدولية.

نشكر المنظمين وفرق العمل وكافة الجهات التي ساهمت بنجاح البطولة، ونتطلع لأن تفرز لنا مدارسنا مزيداً من المواهب الرياضية الواعدة.

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