غداً.. انطلاق بطولة العالم للجودو - أبوظبي 2024

المصدر: وام

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تنطلق غداً ، النسخة الـ37 لبطولة العالم للجودو - أبوظبي 2024، في مبادلة أرينا، بمشاركة 682 لاعباً ولاعبة من 110 دول، بينهم نخبة من المصنفين الأوائل دولياً، وتستمر البطولة حتى 24 مايو الحالي.

ويبلغ مجموع الجوائز المالية المخصصة للفائزين بالمراكز الأولى مليون يورو "نحو 4 ملايين درهم"، للاعبين والمدربين لضمان شمولية كافة أركان اللعبة في هذه الرياضة الأولمبية.

وتم اعتماد برنامج النزالات التي ستقام غداً على فترتين صباحية للتصفيات، ومسائية لختام المنافسات بعد إجراء مراسم "القرعة الإلكترونية" اليوم السبت.

ويشهد اليوم الأول للبطولة منافسات الرجال لوزن تحت 60 كجم، والسيدات لوزن تحت 48 كجم وتحت 52 كجم، فيما تقام فعاليات اليوم الثاني بعد غدٍ الاثنين بتصفيات وزني تحت 66 كجم و73 كجم للرجال، وتحت 57 كجم للسيدات، على أن تنطلق مراسم حفل الافتتاح الرسمي للبطولة في الساعة الخامسة والربع مساء نفس اليوم وتقام النزالات الختامية بداية من الساعة السادسة مساء.

وتجرى الثلاثاء المقبل منافسات الرجال في وزن تحت 81 كجم، والسيدات بوزن تحت 63 كجم، تعقبها يوم الأربعاء منافسات الرجال في وزن تحت 90 كجم، والسيدات بوزني تحت 70 و78 كجم.

وتقام الخميس المقبل منافسات الرجال بوزني تحت وفوق 100 كجم، والسيدات وزن فوق 78 كجم، وسيخصص اليوم السادس والأخير لمنافسات بطولة الفرق.

من جانب آخر، أكمل منتخبنا الوطني استعداداته للبطولة، وتتألف قائمته من 8 لاعبين ولاعبات هم: نارمند بيان " وزن تحت 66 كجم"، وكريم عبد اللطيف "وزن تحت 73 كجم"، وطلال شفيلي "وزن تحت 81 كجم"، وأرام جريجوريان " وزن تحت 90 كجم"، وظافر كوستوف " وزن تحت 100 كجم"، وعمر معروف " وزن فوق 100 كجم"، وبشيرات خرودي " وزن تحت 52 كجم"، وباتسو ألتان "وزن تحت 57 كجم".

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