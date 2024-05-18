« حشيم 199» بطلاً لسباق القفال 33

المصدر: دبي- عدنان الغربي

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توّج طاقم السفينة « حشيم 199» لمالكها الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وبقيادة النوخذة حسن عبدالله محمد المرزوقي، بطلاً للنسخة الـ33 من سباق القفال للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، الذي أقيم اليوم، برعاية ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي.

وحصل طاقم السفينة « الشقي 96» لمالكها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وبقيادة النوخذة بطي مصبح حمد الغشيش على المركز الثاني وجاء « شاهين 57» لمالكه حمدان سعيد يابر الحربي وبقيادة النوخذة خليفة عابد ثاني المري في المركز الثالث.

وشاركت في السباق 123 سفينة، وتأخرت الانطلاقة بعد تغيير مكانها على بعد أميال عن جزيرة صير بونعير في عمق مياه الخليج العربي ثم أبحرت نحو جزيرة القمر، خط النهاية الأول لمسافة امتدت إلى ما يقرب عن 16ميلا بحريا، قطعها طاقم السفينة " الشقي 96" أول الواصلين، في ساعة واحدة وربع.

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