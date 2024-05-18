«السنوكر» ينظم الدوري العام للفردي الموسم المقبل

المصدر: دبي - البيان

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أعلن اتحاد الإمارات للبلياردو والسنوكر، عن تنظيم بطولة الدوري العام المفتوح لفردي السنوكر بداية من الموسم الرياضي المقبل 2024 - 2025.

وأكد محمد عبدالله، رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد، أن النظام الجديد الذي سيقام به الدوري، وتقتصر المشاركة فيه على 16 لاعباً، يهدف إلى تقديم مستوى فني متميز، يعود بالنفع على المنتخب الوطني الأول، ويكون بمثابة إعداد مثالي للمشاركات الخارجية المقبلة.

وقال: يتأهل اللاعبون الـ16 في الدوري العام للسنوكر، عن طريق مجموع النقاط التي يجمعونها في البطولات المفتوحة المقررة لهذا الموسم وعددها بطولتان، حيث سيتم اختيار أفضل مجموع نقاط بين اللاعبين.

وأضاف أن الاتحاد وضع معايير محددة لانتقاء اللاعبين المشاركين في الدوري، أبرزها ضرورة مشاركتهم في البطولتين المفتوحتين، واستبعاد أي لاعب من التأهل شارك في بطولة واحدة فقط.

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