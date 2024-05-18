نجوم العالم يعلنون التحدي في «أبوظبي اكستريم 4»

المصدر: باريس - البيان

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أعلن نجوم العالم في الجوجيتسو والفنون القتالية التحدي في النسخة الرابعة من بطولة أبوظبي اكستريم التي تنطلق اليوم في باريس .

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الرسمي الذي عقدته اللجنة المنظمة، في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور وسائل الإعلام الفرنسية والعالمية وجماهير الرياضيين المشاركين لما تحظى به المبادرة الإماراتية الفريدة من نوعها باهتمام دولي، كونها تجمع أبطال الجوجيتسو والجرابلنج في نوع جديد من الفنون القتالية داخل قفص القتال.

شارك في المؤتمر طارق البحري، المدير العام لشركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية، بالإضافة إلى ثمانية من اللاعبين المشاركين في النزالات الرئيسية في البطولة، وهم نجم وبطل العالم وفرنسا في الفنون القتالية المختلطة بينوا سانت دينيس والإنجليزي مارك دياكيسي، الذين سيمثلون نزال الحدث الرئيسي للجرابلنج وإسبين ماثيسين وليون لارمان الذين سيتنافسون في نزال الحدث الرئيسي للجوجيتسو.

والبطلات فيون ديفيز ومورغان بلاك، في الحدث الرئيسي المشترك للجرابلنج بالإضافة إلى البطل الإماراتي خالد الشحي وخصمه البرازيلي ليوناردو ماريو وعدد كبير من الصحافة الفرنسية والعالمية.

وقال طارق البحري المدير العام لشركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية عن استعدادات البطولة: «سعداء بمشاركة 28 لاعباً ولاعبة من 15 دولة، في هذه النسخة من البطولة التي تشهد 14 نزالاً، وتجمع نخبة نجوم الجوجيتسو والجرابلنج من جميع أنحاء العالم، والمصنفين عالمياً، من بينهم 7 لاعبين من فرنسا ، بالإضافة إلى مشاركة الإمارات بلاعب ولاعبة هما خالد الشحي وشما الكلباني».

وأضاف: «جاءت عملية اختيار اللاعبين المشاركين في البطولة بالنظر إلى تصنيفهم العالمي في أكبر منظمات الفنون القتالية المختلطة العالمية، وأيضاً جولات أبوظبي غراند سلام العالمية، ومستوياتهم في البطولات القارية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، وبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو».

وأكد خالد الشحي، جاهزيته للمشاركة، وقال: «لا أحب الحديث كثيراً، أريد تحقيق الفوز فقط بالطريقة الأنسب، لن احتاج للقلق بشأن النقاط، لأنني أبحث دائماً عن إخضاع المنافس».

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