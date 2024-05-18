سفن «القفال» تأمل رياحاً مناسبة لإنجاح النسخة 33

المصدر: دبي - البيان

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تتجه الأنظار اليوم إلى جزيرة صير بونعير في عمق مياه الخليج ترقباً لانطلاقة سباق القفال الثالث والثلاثين للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً.

والذي يقام برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ، ولي عهد دبي ، رئيس المجلس التنفيذي، كمسك ختام لسباقات نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في الموسم الرياضي 2023 - 2024.

وكان مقرراً أن ينطلق السباق صباح يوم أمس غير أن حالة البحر وانخفاض معدل سرعات الرياح استدعى اللجنة التنظيمية لتأخير موعد الانطلاقة من ساعات الصباح الأولى أملاً في تحسنها ليأتي القرار برفع العلم الأحمر وعودة السفن إلى شواطئ الجزيرة مجدداً في انتظار الموعد الجديد والذي تحدد صباح اليوم .

ويكتسب السباق الذي أسسه عام 1991 المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم -طيب الله ثراه- مكانة وأهمية خاصة في قلوب أهل الإمارات باعتباره الناموس الأغلى والأعرق بين السباقات البحرية للمسافات الطويلة والذي يحتفل في موسمه الحالي بالدورة رقم 33 .

وستبحر السفن التي وصل عددها إلى 123 مع إغلاق باب التسجيل قبل التحرك لمكان الانطلاق، اليوم -السبت- نحو شواطئ دانة الدنيا دبي مروراً بجزيرة القمر ووصولاً إلى خط النهاية قبالة فندق برج العرب بين أبرز المعالم جزر العالم وجزيرة نخلة جميرا وستقطع السفن المشاركة مسافة تزيد عن 50 ميلاً بحرياً.

أولوية

وقال محمد عبدالله حارب عضو اللجنة العليا المنظمة مشرف الحدث إن أمن وسلامة المشاركين وسفنهم يأخذ الأولوية دائماً مشيراً إلى أن حالة البحر لم تسمح بإقامة السباق نظراً لتدني مستويات سرعات الرياح الأمر الذي قد لا يمكن البعض من إكمال السباق في الوقت المحدد مما يعني وصول البعض وتعثر البعض الآخر.

ووجه محمد عبدالله حارب الشكر الجزيل إلى شركاء النجاح من الدوائر والهيئات والجهات الحكومية والوطنية وكذلك الملاك والنواخذة والبحارة على صبرهم وتفهمهم لظروف تأجيل السباق يوماً واحداً حيث تتطلع اللجنة المنظمة دائماً لإنجاح كل الفعاليات خاصة سباق مسك ختام الموسم.

وكانت اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال 33 وبحضور كل من سيف جمعة السويدي نائب رئيس اللجنة ومحمد عبدالله حارب عضو اللجنة مشرف السباق قد عقدت اجتماعاً على متن اليخت (دباوي) مع عدد من النواخذة لبحث التحضيرات والتجهيزات للسباق والاستماع إلى وجهات نظرهم.

ويتوقع أن يشهد السباق منافسة ساخنة وشرسة لانتزاع لقب النسخة رقم 33.

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