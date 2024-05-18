400 لاعب ولاعبة في بطولة الإمارات لألعاب القوى

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

انطلقت أمس بطولة الإمارات لألعاب القوى التي ينظمها اتحاد الإمارات لألعاب القوى بالشراكة مع مجلس أبوظبي الرياضي في ختام الموسم الحالي.

ويشارك في البطولة التي تختتم غداً على ملعب الشعبة الرياضية العسكرية في أبوظبي أكثر من 400 لاعب ولاعبة يمثلون مختلف الأندية على مستوى الدولة. وتتضمن البطولة سباقات المسافات المتوسطة والطويلة والوثب ورمي الرمح لفئات تحت 16 و18 و20 والعمومي للذكور والإناث في أبوظبي.

وأكد فهد عبدالله بن جمعة نائب رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى أن بطولة الإمارات تحقق زخماً كبيراً في ختام الموسم الحالي بعد إنجازات مميزة للمنتخبات الوطنية المختلفة خلال المشاركات السابقة في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب بالإمارات، وكأس آسيا تحت 20 سنة «دبي 2024»، والبطولة العربية للشباب والشابات تحت 20 سنة بجمهورية مصر العربية أخيراً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز